Após o fiasco na temporada de 2025, Botafogo dispensa 16 jogadores do elenco

O Botafogo, de Ribeirão Preto, sob a batuta de Toninho Cecílio, que comandou o departamento de futebol na maior parte da temporada de 2025, foi um verdadeiro desastre. Quase caiu no Paulistão, foi eliminado apanhando os dois clássicos contra o Comercial logo na primeira fase da Copa Paulista, e só não foi rebaixado na última rodada da Série B do Brasileiro porque o Operário-PR superou a Ferroviária, que acabou indo parar na Série C.
Toninho Cecílio, de tantas contratações ruins, foi demitido antes mesmo de encerrar a temporada de 2025. E, com o término da Série B, a nova diretoria e o dono da SA do Botafogo, Adalberto Batista, fizeram uma verdadeira faxina no elenco do Pantera.
Após reuniões realizadas pelo departamento de futebol nos últimos dias, o Botafogo definiu a saída de 16 jogadores que fizeram parte do elenco em 2025.
Os atletas que deixam o clube são: o goleiro João Carlos, os zagueiros Alisson Cassiano e Rafael Milhorim, o lateral direito Wallison, os laterais esquerdo Jean Victor e Gabriel Risso, os meio-campistas Gabriel Bispo, Jhony Douglas, Wesley Dias, Matheus Barbosa e Alejo Dramisino e os atacantes Jonathan Cafu, Robinho, Matheus Regis, Gabriel Barros e Ronie Carillo.
ANDRÉ LEITE E FILLIPE SOUTTO VÃO COMANDAR O DEPARTAMENTO DE FUTEBOL
Apresentados oficialmente na última segunda-feira (24), André Leite, diretor executivo de futebol, e Fillipe Soutto, gerente de futebol, comentaram sobre o planejamento do Botafogo para a próxima temporada.
Eles foram anunciados nos cargos no dia 23 de outubro e ficaram à frente do time nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro.
``Já estamos conversando com o Cláudio Tencati (novo treinador), o Fillipe Soutto e o Enory, além do presidente Adalberto Baptista, sobre a montagem do elenco para a próxima temporada. Estamos fazendo um diagnóstico do que precisa ser feito para montar uma equipe que dê alegrias ao torcedor botafoguense´´, disse André Leite.
O diretor executivo de futebol comentou também sobre a contratação do treinador Cláudio Tencati, anunciada pelo clube nesta segunda-feira.
``O Tencati é um treinador vencedor, muito comprometido com a instituição e tem uma boa ideia de jogo, além da boa gestão de grupo. Já trabalhei com o Tencati, assim como o Soutto e o Enory também trabalharam´´.
Já Fillipe Soutto afirmou que está feliz com a nova função e espera ajudar o clube na conquista de seus objetivos.
``Estou muito feliz com essa oportunidade e espero corresponder da melhor forma possível. Estou feliz de retornar para a minha casa´´, afirmou Soutto, que jogou no Pantera por três temporadas.
``Tenho a convicção de que 2026 será uma temporada diferente. Vamos montar um elenco competitivo e buscando atletas de excelência em todos os sentidos”, completou.
Fonte e foto: assessoria de imprensa do Botafogo
