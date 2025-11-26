NR Sports oficializa a repatriação da Marca Pelé e divulga filme especial celebrando o retorno do legado ao Brasil

Movimento marca um passo histórico na preservação e governança da identidade do Rei do Futebol sob administração brasileira
A NR Sports anunciou oficialmente a aquisição e repatriação da marca Pelé, trazendo de volta ao Brasil um dos maiores símbolos da história do esporte mundial. O movimento representa um passo decisivo para a preservação, expansão e valorização do legado do Rei do Futebol, agora sob gestão brasileira e com governança estruturada para as próximas décadas.
Essa iniciativa simboliza a restituição de um patrimônio imaterial, reafirmando a importância de Pelé enquanto expressão maior da excelência brasileira no mundo. Ao tratarmos da Marca Pelé, não estamos diante de um ativo comum, mas de ativo intangível de altíssimo valor cultural, econômico e identitário, com reconhecimento consolidado em múltiplos mercados e elevado grau de universalidade.
A repatriação foi liderada por Neymar da Silva Santos, CEO da NR Sports, que conduziu o processo de retorno da marca ao país, com o objetivo de garantir que a imagem e os valores de Pelé sejam preservados e tratados como patrimônio cultural.
``Assumimos um compromisso histórico com respeito, responsabilidade e amor pelo legado do Rei Pelé. Devolver sua marca ao Brasil é devolver um pedaço da nossa própria identidade´´, declara Neymar Pai.
O advogado da NR Sports, Gustavo Xisto, explicou que a iniciativa nasceu da admiração de Neymar Pai por Pelé e de uma oportunidade apresentada pela família. Segundo ele, o trabalho foi conduzido com extremo cuidado, atenção técnica e profundo respeito à história do Rei, garantindo que cada etapa do processo refletisse a importância do momento.
Embora sempre tenha atuado de maneira global, a Marca Pelé tem origem, essência e legitimidade intrinsecamente brasileiras. Durante anos, parte dessa identidade circulou no exterior, levando consigo narrativas, símbolos e elementos representativos do nosso país. A repatriação consolida o retorno dessa força simbólica ao território nacional.
Agora, a NR Sports passa a cuidar dos direitos globais de gestão, licenciamento e proteção da marca Pelé, permitindo o desenvolvimento de projetos que honram o legado do Rei. A nova fase inclui linhas de produtos, iniciativas educativas, ações culturais, parcerias estratégicas e conteúdos autorais destinados às novas gerações de torcedores e fãs do futebol, que não vivenciaram a sua história, mas sentem sua influência.
Para celebrar esse marco, a NR Sports lançou um vídeo especial que simboliza o encontro entre duas eras do futebol: Pelé e Neymar Jr. Com direção de Léo Campos e Leila Savary, o filme apresenta uma estética que mistura passado e presente, com projeções de imagens históricas que reforçam a grandeza e a atemporalidade do legado do Rei. Todos os detalhes foram cuidadosamente pensados, desde a pesquisa de acervo até a trilha sonora, com o objetivo de prestar uma homenagem respeitosa e emocionante.
O texto narrado por Neymar Jr. reforça a união entre gerações e o compromisso de dar continuidade ao legado de Pelé.
``Estou muito feliz em participar deste marco histórico. Repatriar uma marca tão importante para o futebol mundial e tê-la de volta ao Brasil é maravilhoso. Fomos os principais fatores para que isso acontecesse, e tenho muito orgulho do meu pai, da NR Sports e de estar fazendo algo grandioso para uma pessoa que merece todas as homenagens possíveis´´, declarou o atleta.
A cerimônia de anúncio da repatriação (que aconteceu na terça-feira 25/11) contou com a presença de Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé, que representou a família emocionada pelo retorno oficial da marca ao Brasil. Também estiveram presentes Dona Maria Lúcia, irmã do Rei, além de grandes ídolos eternos do Santos e do futebol brasileiro que jogaram ao lado de Pelé e fizeram parte de sua história, entre eles Clodoaldo, Pepe, Edu, Abel, Manoel Maria, Maneco, Juary e Lalá entre outros nomes históricos que simbolizam a era de ouro do futebol brasileiro.
A escolha do Museu Pelé, em Santos, como cenário para esse anúncio não é apenas simbólica. Representa o local mais legítimo para o renascimento da marca. A cidade que acolheu o menino Edson e testemunhou o surgimento do rei torna-se agora marco oficial da nova era da Marca Pelé, alinhando história, autenticidade e projeção futura.
O vídeo completo da repatriação e seu making of já estão disponíveis nos canais oficiais da NR Sports.
Clique aqui e confira: Assista - A Marca Pelé voltou para casa:
Clique aqui e confira o making of:
PERGUNTAS E RESPOSTAS
O que motivou a comprar a marca Pelé neste momento?
Pelé é mais do que uma marca, é patrimônio histórico e cultural imaterial pertencente ao Brasil. Como expressão cultural deve ser transmitido de gerações para gerações. A NR SPORTS protagonizou um momento importante no mercado publicitário, com o retorno do Neymar Jr. para o Brasil, para o seu time de origem e coração. Neymar Jr. herdou a camisa 10 do Rei Pelé e foi chamado de Príncipe. A oportunidade surgiu do alinhamento desses dois ativos, da sinergia entre as duas Marcas, com a possibilidade de rejuvenescimento da Marca Pelé (originária da TV preto e branco) por meio da contemporaneidade da Marca Neymar Jr. (originária das mídias sociais). A NR SPORTS, portanto, como detentora dos direitos de PI (Propriedade Intelectual) da Marca Neymar Jr. não mediu esforços em adquirir os direitos de PI da Maraca Pelé.
Como foi conduzido o processo de negociação para a recompra?
Originalmente, em meados de março de 2025, a oportunidade foi trazida para a NR Sports pelo Edinho, filho do Rei Pelé. Edinho apresentou, por intermédio do advogado da NR Sports, Gustavo Xisto, os titulares dos direitos de PI da marca Pelé (Gary e Luke Davis) e já vinha conduzindo um processo de aquisição. As conversas evoluíram consideravelmente e o negócio quase concretizado. Contudo, em meados de maio Edinho seguiu outro caminho e decidiu deixar as negociações. Após dois meses os titulares da marca procuraram novamente a NR Sports, por intermédio de Márcio Clare, parceiro estratégico da NR Sports, que atua, dentre outro, no segmento de entretenimento. As conversas e negociações evoluíram rapidamente e os contratos concretizados, com a aquisição de todas as “Units - Ações” da Pelé Brands LLC, companhia americana sediada na Flórida e titular de todos os direitos de PI da Marca Pelé, desde 2023, com registros em órgãos de registros de marcas e patentes em mais de 50 países. A negociação deu origem à Pelé Brand Brasil, titular, por consequência, de todos os direitos de PI da marca Pelé.
Qual foi o valor da operação?
Os contratos de aquisição impõem regras de confidencialidade, que impedem a divulgação de informações que não sejam públicas. A Marca Pelé não está à venda e, portanto, não tem preço. A Marca Pelé possui valor intangível.
Quem participou ativamente da negociação?
Neymar da Silva Santos, CEO da NR Sports, Gustavo Ribeiro Xisto, advogado das empresas e da família Neymar e Márcio Clare Gourlart de Carvalho, parceiro estratégico, auxiliados pelo escritório FFT Advogados, representado por Felipe de Assis Torres.
A NR Sports adquiriu quais direitos exatamente?
Foram adquiridos pela Pelé Brand Brasil (NS10 Holding) as ações da Pelé Brand LLC, titular de todos os direitos de Propriedade Intelectual da Marca Pelé, conjunto de ativos, tais como o direito à exploração comercial do nome Pelé, da assinatura, dos desenhos, personagens, caricaturas, imagem e som de voz, fotos e vídeos, todos os perfis das redes sociais, como, por exemplo @pele (Instagram), todos os contratos ativos e propostas em curso, o direito de licenciar a terceiros todos esses ativos. De forma mais didática, a silhueta do “soco no ar” e da “bicicleta” do Pelé compõe o acervo de ativos de PI. A Marca Café Pelé, por exemplo, já foi negociada na década de 70 com a Cacique Alimentos e posteriormente adquirida pela empresa holandesa Jacobs Douwe Egberts (JDE). Essa marca não pertence aos direitos de PI, mas compõe o acervo de potenciais licenciamentos. Nas negociações já foi firmado um contrato de licenciamento e parceria estratégica com o ex titular dos direitos de PI (Gary Davis) para exploração da Pelé Soccer (loja física e ecommerce), por meio da sua empresa Soccer World (Gary e Luke Davis), com lojas em Nova York, Orlando (Disney) e Miami, além da nova loja que será inaugurada em Paris. Resumindo: os direitos de PI pertencem à Pelé Brand LLC, companhia americana, cujas ações eram de titularidade do Gary Davis e outros acionistas estratégicos. 100% das ações (Units) foram adquiridas pela Pelé Brand Brasil (NS10 Holding), sociedade anônima de capital fechado, que tem como Diretores Administrativos Neymar da Silva Santos e Márcio Clare, além de Gustavo Xisto como Diretor Jurídico.
Qual é a visão da NR Sports sobre o legado do Pelé?
O lançamento da nova fase da Marca Pelé tem como objetivo central restituir ao Brasil um de seus maiores patrimônios culturais, reposicionando o legado do Rei não apenas como um símbolo esportivo, mas como uma plataforma estratégica de inspiração, educação e identidade nacional.
Qual será a diretriz central da NR para preservar e amplificar esse legado?
O início de uma nova era. Uma era em que Pelé deixa de ser apenas uma lembrança gloriosa do passado e volta a ser um agente ativo de transformação social, capaz de dialogar com crianças, jovens, adultos e idosos, todos atravessados, de formas diferentes, por sua história.
O Santos Futebol Clube terá alguma participação?
Na aquisição da marca o Santos FC não participou, mas não existe Pelé sem Santos, não existe Santos sem Pelé. Santos apresentou o Pelé ao mundo e o Pelé levou o Santos para todos os cantos do planeta. Também é prioridade dos gestores da marca negociar contrato de licenciamento com o Santos FC. Já estamos com o assunto na mesa e sendo discutido pelos departamentos comerciais e de marketing.
Como a família do Pelé será integrada nessa repatriação?
A família não participou da negociação, com exceção do Edinho, no início e somente na primeira fase. Após a sua decisão de saída das negociações, a família não participou ativamente. A gestão da Pelé Brand Brasil será totalmente profissional, sem envolvimento da família Pelé ou Neymar Jr., com exceção, claro, de Neymar da Silva Santos, administrador das empresas. Duas condições indiscutíveis foram estabelecidas pelo Neymar Pai desde o primeiro momento do projeto de repatriação do legado. Contribuir com o projeto criado com todo carinho pelo Pelé, que é a Pelé Foundation e a ajuda à família do Rei. Essas duas “Entidades” estão dentro do planejamento estratégico. Os dois assuntos são prioritários e serão tratados com os representantes logo após a fase de anúncio oficial.
