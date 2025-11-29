Thiago Carvalho vai comandar o Juventus na Série A2 do Paulista

O Juventus, que se transformou em SAF, finalmente anunciou a sua nova comissão técnica para a temporada de 2026, quando disputará a Série A2 do Campeonato Paulista. O escolhido foi Thiago Carvalho, que comandou o Figueirense nesta temporada.
Thiago Carvalho chega ao Moleque Travess com conquistas como a Série D de 2021 com a Aparecidense-GO, o Campeonato Potiguar de 2023 com o América-RN e o vice-campeonato Gaúcho no mesmo ano, pelo Caxias.
Luís Gustavo (auxiliar técnico) e Leonardo Raul (preparador físico) compõem a comissão do Juventus na Série A2.
Nos próximos dias, a diretoria do Juventus deve iniciar a divulgação do elenco para a temporada de 2026. O Juventus diante do Santo André, na Javari, no dia 11 de janeiro (A FPF só divulgou a tabela básica, sem horário, mas poderá ser dia 10).
``Muito feliz pela oportunidade, de estar chegando em clube de tanta tradição. Poder participar de um projeto desses (SAF) é muito importante, com profissionalização e fazendo o clube crescer. Eu particularmente falando acredito no vínculo que existe entre clube, comunidade e torcida. São princípios que eu levo para a minha vida, a família. E é o que mais escutei aqui no Juventus e fico feliz de participar junto com o clube. Que possamos fazer um grande ano e ter vitórias juntos´´, disse Thiago Carvalho, em seu primeiro dia no Moleque Travesso.
