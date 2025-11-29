Lusa vence Itapirense por 3 a 1 e Lucas Hipólito vai operar outra vez

A Portuguesa realizou neste sábado (29/11), no CT do Parque Ecológico do Tietê, o primeiro jogo-treino da pré-temporada que começou no último dia 18, visando a preparação para o Paulistão 2026. Em uma atividade dividida em três tempos de 30 minutos, os comandados do técnico Fábio Matias derrotaram a Itapirense, da Série A3 do Paulista, por 3 a 1.
``A ideia é condicionar o comportamento e a ideia de jogo. Dividimos esses tempos (três períodos de 30 minutos) para que os jogadores tivessem essa carga igual. É óbvio que ter esses amistosos com resultado a favor é importante, mas o trabalho vai evoluir gradativamente, encaixando as peças, encaixando as ideias´´, explicou o treinador para depois completar.
``O grande desafio é fazer o elenco entender o que estamos pedindo e evoluir esse nível. Precisamos seguir aumentando o nosso nível porque o Paulistão é um campeonato muito difícil e com poucos jogos na primeira fase´´.
O elenco lusitano ganha folga neste domingo (30), retornando às atividades na tarde de segunda-feira (01), novamente no CT.
LUCAS HIPÓLITO
A Portuguesa informa que, após exames realizados na última sexta-feira (28), foi constatada uma lesão ligamentar no joelho esquerdo do lateral Lucas Hipólito.
A ocorrência se deu após um choque durante um treinamento desta semana. O atleta deve passar por cirurgia nos próximos dias e, na sequência, iniciará o processo de fisioterapia.
Lucas chegou à Portuguesa em 2025, disputou 11 jogos no Paulistão e registrou uma assistência.
El foi a novidade na reapresentação do elenco, após nove meses afastado. Lucas Hipólito sofreu lesão no ligamento colateral lateral e no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na última rodada do Paulistão deste ano, no dia 23 de fevereiro. Em março, passou por cirurgia e seguiu rigoroso processo de reabilitação com a equipe de fisioterapia.
Porém, no treinamento, Lucas Hipólito sofreu outra lesão e passará por mais uma cirurgia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário