Tabela e regulamento da 3ª Copinha Feminina estão definidos

A tabela de jogos e o regulamento da 3ª Copa São Paulo de Futebol Feminino Júnior Sicredi estão definidos. A competição, que acontece em quatro sedes na cidade de São Paulo, terá início em 3 de dezembro e tem decisão marcada para o dia 20, na Arena Mercado Livre Pacaembu.
Todas as 37 partidas terão transmissão ao vivo da TV Gazeta, Record News, Rede Vida e canais da Cazé TV e Paulistão no YouTube. Semifinais e finais serão transmitidas também pelo Sportv.
Atual campeão, o Fluminense-RJ estreia no dia 4, às 15h, diante do Vila Nova-GO, na Arena Ibrachina. Antes, às 11h, o Santos enfrenta o Sport-PE.
Derrotado pelo time carioca na decisão do ano passado, o Internacional-RS estreia no dia 3, quarta-feira, às 15h, no Nicolau Alayon, diante do Centro Olímpico. Na partida anterior, Ferroviária e Minas Brasília-DF se enfrentam às 11h.
Campeão da primeira edição do torneio, o Flamengo-RJ joga no dia 4, às 20h, no Ceret, contra o Aliança-GO. Às 16h, no mesmo local, o Corinthians faz a sua estreia contra o Criciúma-SC.
Vice na edição de 2023, o Botafogo-RJ faz seu primeiro jogo no dia 3, também no Ceret, às 18h, contra o Grêmio-RS. O Palmeiras estreia antes, no mesmo local, às 15h, contra o UDA-AL.
Na sede do Canindé, o São Paulo debuta diante do Remo-PA, às 17h; enquanto Red Bull Bragantino e América-MG jogam às 20h.
