São Paulo x Atlético-MG e América-MG x IAPE-MA: semifinais da Copa do Brasil Sub 20

A diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quinta-feira (20/11) a tabela detalhada referente às semifinais da Copa do Brasil Masculina Sub-20. O documento contém informações sobre datas, locais e horários das partidas.
América-MG x IAPE-MA e Atlético-MG x São Paulo abrem a quarta fase no dia 26 de novembro (quarta-feira). A primeira partida será disputada no Independência, às 15 horas. A do Atlético-MG contra o Tricolor Paulista, na Arena MRV, começa às 20 horas.
Os jogos de volta serão realizados nos dias 3 de dezembro (IAPE x América, às 15h30, no Castelão, em São Luís do Maramhão) e 4 de dezembro (São Paulo x Atlético-MG, às 16 horas, no Morumbis).
A final acontecerá, em jogo único, dia 10 de dezembro, na casa do clube de melhor campanha ao longo de toda competição. O horário ainda não foi definido.
