segunda-feira, 10 de novembro de 2025

Alberto Félix é o novo comandante da Inter de Limeira! Claudinei Oliveira é demitido na Ferroviária


Duas equipes que disputarão a Série A2 do Campeonato Paulista de 2026 estão vivendo situações distintas em relação aos treinadores. A Inter de Limeira, que subiu da Série D para Série C do Brasileiro sob a batuta de Ademir Fesan, que não acertou a renovação e partiu para o Água Santa, também da Série A2, anunciou nesta segunda-feira (10/11) o seu novo comandante: Alberto Felix, ex-Linense.

Além de Alberto Félix, também chegaram ao Leão de Limeira o auxiliar técnico Carlos Félix e o analista de desempenho Wagner Carielo. Em 2026, além da Série A2, a equipe também disputará a Série C e a Copa Paulista.


Já a Ferroviária, ameaçada pela zona do rebaixamento na Série B faltando apenas duas rodadas para encerrar a competição, decidiu oficializar, também nesta segunda-feira, a demissão o recém-contratado técnico Claudinei Oliveira. Em princípio, a Locomotiva de Araraquara até o final da temporada pelo auxiliar permanente do clube Daniel Azambuja.

CONFIRA OS TREINADORES QUE TRABALHARÃO NA SÉRIE A2:


ÁGUA SANTA: Ademir Fesan (foto acima)

FERROVIÁRIA: indefinido

GRÊMIO PRUDENTE:  Rogério Corrêa

INTER DE LIMEIRA: Alberto Félix

JUVENTUS: indefinido

LINENSE: indefinido

MONTE AZUL: Kinho Forgiarini

OESTE: Moacir Júnior

SANTO ANDRÉ: Maurício Copertini

SÃO BENTO: indefinido

SÃO JOSÉ: Marcelo Marelli

SERTÃOZINHO: indefinido

TAUBATÉ: Rogério Henrique

VOTUPORANGUENSE: Paulo Roberto Santos

XV DE PIRACICABA: Moisés Egert

