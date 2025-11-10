Alberto Félix é o novo comandante da Inter de Limeira! Claudinei Oliveira é demitido na Ferroviária

Duas equipes que disputarão a Série A2 do Campeonato Paulista de 2026 estão vivendo situações distintas em relação aos treinadores. A Inter de Limeira, que subiu da Série D para Série C do Brasileiro sob a batuta de Ademir Fesan, que não acertou a renovação e partiu para o Água Santa, também da Série A2, anunciou nesta segunda-feira (10/11) o seu novo comandante: Alberto Felix, ex-Linense.
Além de Alberto Félix, também chegaram ao Leão de Limeira o auxiliar técnico Carlos Félix e o analista de desempenho Wagner Carielo. Em 2026, além da Série A2, a equipe também disputará a Série C e a Copa Paulista.
Já a Ferroviária, ameaçada pela zona do rebaixamento na Série B faltando apenas duas rodadas para encerrar a competição, decidiu oficializar, também nesta segunda-feira, a demissão o recém-contratado técnico Claudinei Oliveira. Em princípio, a Locomotiva de Araraquara até o final da temporada pelo auxiliar permanente do clube Daniel Azambuja.
CONFIRA OS TREINADORES QUE TRABALHARÃO NA SÉRIE A2:
ÁGUA SANTA: Ademir Fesan (foto acima)
FERROVIÁRIA: indefinido
GRÊMIO PRUDENTE: Rogério Corrêa
INTER DE LIMEIRA: Alberto Félix
JUVENTUS: indefinido
LINENSE: indefinido
MONTE AZUL: Kinho Forgiarini
OESTE: Moacir Júnior
SANTO ANDRÉ: Maurício Copertini
SÃO BENTO: indefinido
SÃO JOSÉ: Marcelo Marelli
SERTÃOZINHO: indefinido
TAUBATÉ: Rogério Henrique
VOTUPORANGUENSE: Paulo Roberto Santos
XV DE PIRACICABA: Moisés Egert
