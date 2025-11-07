Mundek, D.Aquino e BZ13 renovam contrato de gestão da base do Jabaquara e anunciam construção de centro de treinamentos na Caneleira

Empresas trabalham para que o Leão obtenha o certificado de clube formador
O campo terá dimensões oficiais, gramado sintético e estrutura para o público, como arquibancada, sanitários e bar, podendo ser utilizado, além dos treinos, para jogos do Leão da Caneleira no Campeonato Paulista e demais competições de base que disputar.
``Já há algum tempo estávamos nessa parceria com a D.Aquino, mas percebemos que era o momento de dar um passo a mais. Com esse novo contrato, iremos investir forte na estrutura do Jabaquara, construindo o campo, montando uma academia e ampliando o alojamento dos atletas. É um projeto muito sólido´´, definiu Antônio Gonçalves, diretor da Mundek Sports.
Participando da gestão das equipes de formação do Jabuca deste 2019, Daniel Aquino não esconde o entusiasmo.
``O trabalho que realizamos nos últimos seis anos foi bastante produtivo, com ótimas campanhas no Campeonato Paulista, alguns títulos e, principalmente, a revelação de muitos atletas que hoje estão em grandes clubes de todo o País. Esse projeto certamente fará com que o clube alcance um novo nível no cenário estadual e nacional´´, declarou o diretor da D.Aquino Sports.
CLUBE FORMADOR
O investimento no centro de treinamentos e demais equipamentos faz parte do planejamento para que o Jabaquara obtenha o certificado de clube formador. Na semana passada, Luidi Gonçalves, também diretor da Mundek Sports, representou a tradicional agremiação santista em um workshop sobre o assunto promovido pela Federação Paulista de Futebol, na Capital.
``Receber o certificado de clube formador eleva o patamar do Jabaquara no futebol brasileiro e traz diversos benefícios, como a prioridade no primeiro contrato profissional do atleta e uma garantia maior dos direitos econômicos. O presidente Pepe e o diretor de Futebol Claudio Fernandez estão ao nosso lado nesse propósito, que queremos tornar realidade muito em breve´´, finalizou Gonçalves.
Fonte: Tática
Nenhum comentário:
Postar um comentário