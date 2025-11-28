Oeste renova com o goleiro Gabriel Ramaciotti para a temporada de 2026

Titular e um dos destaques do Oeste na Copa Paulista deste ano, Gabriel Ramaciotti seguirá vestindo a camisa 1 do Rubrão em 2026. O goleiro renovou contrato por mais uma temporada e já treina com o elenco para a disputa da próxima edição do estadual da Série A2.
``Cheguei ao Oeste no meio do ano e tive a oportunidade de fazer boa Copa Paulista, em que chegamos às quartas de final. Fiquei muito feliz com a renovação, que me deixa ainda mais motivado para ajudar o clube a lutar pelo acesso em 2026´´, disse o atleta de 22 anos de idade.
TRAJETÓRIA
Paulista de Piracicaba, Gabriel Ramaciotti iniciou sua trajetória no XV de Novembro de sua cidade natal. Em 2018, o atleta de 1,93 de altura transferiu-se para a Ponte Preta, onde permaneceu até o primeiro semestre de 2022, quando foi para o Uberaba.
Em seguida, o goleiro, que tem carreira agenciada pela empresa BL Sports, vestiu também as camisas dos clubes mineiros Coimbra, Villa Nova e URT.
Na temporada de 2026, o Oeste não jogará mais na cidade de Barueri. Os seus mandos de jogos serão na cidade de Osasco.
Fonte: Tática
