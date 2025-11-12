quarta-feira, 12 de novembro de 2025

De olho em 2026, Gabriel Razera projeta nova temporada pelo Ituano


Vindo da base, atacante foi uma das gratas surpresas do Galo nas últimas disputas


Destaque na Copa São Paulo e com participação constante pelo profissional do Ituano, Gabriel Razera possui em 2025 um ano especial para o início de sua carreira. Porém, o foco agora está na próxima temporada. Em que o atacante pretende se destacar novamente com a camisa do Ituano.

``Quero alcançar os objetivos do clube, que são os acessos e consequentemente os meus objetivos pessoais também´´, afirmou.

Pensando nisso, o atacante ressalta a importância de realizar uma boa preparaçãoo visando o ano que se aproxima.

``Muito bom começar(a preparação) na frente porque a nossa equipe chegará para o campeonato com um físico melhor e mais entrosada´´, contou.


Por fim, Gabriel Razera aponta também os obstáculos com os quais o Galo de Itu precisará lidar no ano que se aproxima.

-Acredito que os dois campeonatos (Série A2 do Paulista e Série C do Brasileiro) serão difíceis e de extrema importância para nós. Então serão dois grandes desafios´´, concluiu.







