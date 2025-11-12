De olho em 2026, Gabriel Razera projeta nova temporada pelo Ituano

Destaque na Copa São Paulo e com participação constante pelo profissional do Ituano, Gabriel Razera possui em 2025 um ano especial para o início de sua carreira. Porém, o foco agora está na próxima temporada. Em que o atacante pretende se destacar novamente com a camisa do Ituano.
``Quero alcançar os objetivos do clube, que são os acessos e consequentemente os meus objetivos pessoais também´´, afirmou.
Pensando nisso, o atacante ressalta a importância de realizar uma boa preparaçãoo visando o ano que se aproxima.
``Muito bom começar(a preparação) na frente porque a nossa equipe chegará para o campeonato com um físico melhor e mais entrosada´´, contou.
Por fim, Gabriel Razera aponta também os obstáculos com os quais o Galo de Itu precisará lidar no ano que se aproxima.
-Acredito que os dois campeonatos (Série A2 do Paulista e Série C do Brasileiro) serão difíceis e de extrema importância para nós. Então serão dois grandes desafios´´, concluiu.
Foto: divulgação / Ituano
