Português Ricardo Lima é o novo treinador do Sertãozinho

O Sertãozinho Futebol Clube, atual campeão da Série A3 do Campeonato Paulista, confirma a chegada do técnico português Ricardo Lima para comandar a equipe na próxima temporada, quando disputará a Série A2.
Com 10 anos de experiência como treinador principal, Ricardo Lima construiu sua carreira em Portugal, com passagens por clubes do país e atuação tanto na base quanto na equipe principal do Vitória de Guimarães. No Brasil, comandou o Capital FC, onde avançou de fases em suas estreias na Copa do Brasil e na Copa Verde.
Reconhecido pelo trabalho na formação e no desenvolvimento de jogadores, o treinador participou da evolução de atletas como Alberto Costa, atualmente no FC Porto.
Ricardo chega ao Sertãozinho acompanhado dos também portugueses Tiago Rocha (auxiliar técnico) e Tiago Costa (analista de desempenho), reforçando a comissão técnica grená.
O novo treinador já está em solo sertanezino e inicia imediatamente os preparativos para a pré-temporada.
Fonte e foto: assessoria de imprensa do Sertãozinho
Nenhum comentário:
Postar um comentário