Taubaté completa 111 anos de fundação e apresenta o treinador Rogério Henrique para a Série A2 do Paulista

O tradicional Esporte Clube Taubaté, o popular Burro da Central, está no início de seus preparativos para disputar a acirrada Série A2 do Campeonato Paulista, a mais difícil de todas as competições estaduais. Depois de bater na trave na busca pelo acesso em 2025, a equipe do Vale do Paraíba espera realizar o sonho da sua fanática torcida em 2026 voltando para Primeira Divisão. E Rogério Henrique, que trabalhou na Copa Paulista, seguirá sendo o treinador!
Neste sábado (1/11), o Taubaté completa 111 anos de fundação. O clube fez festa na loja do Burro, no Vale Shopping, onde apresentou o seus novos uniformes oficiais. E Rogério Henrique foi apresentado como o comandante da comissão técnica do Burro da Central em 2026.
No futebol paulista Rogério Henrique, que jogou no Monte Azul, trabalhou apenas no extinto Atibaia, nas temporadas de 2020 e 2022. Seu último time, antes da Copa Paulista pelo Taubaté, foi o Operário, de Várzea Grande-MT.
Os seus maiores êxitos na profissão foram no futebol mineiro. Aos 46 anos de idade, o treinador do Taubaté inicia, ao lado da diretoria, a procura por reforços para a Série A2.
``O Taubaté fez grande campanha na última temporada, e resgatou o orgulho do torcedor. A Série A2 é uma disputa intensa, forte, mas estamos trabalhando para fazer mais um grande campeonato, ao lado dos nossos parceiros e da nossa torcida´´, disse o presidente Vitor Rodolfo.
Em 2025, o Taubaté se classificou entre os oito primeiros colocados na primeira fase. Nas quartas de final, o Burro da Central eliminou o rival São José, com uma vitória e um empate. Porém, nas semifinais, na luta pelo acesso e vaga na final, parou no Primavera, de Indaiatuba, que acabou subindo e sendo vice-campeão. O Capivariano ficou com o título.
Série A2 de 2026 terá formato diferente!
Em 2026, a primeira fase da Série A2 será a mesma das últimas competições, 15 datas, ou seja, turno único, começando em 11 de janeiro (alguns jogos devem acontecer dia 10). Os 8 melhores seguem para a segunda fase e os dois últimos serão rebaixados para a Série A3.
A novidade fica para a segunda fase, quando não teremos mais mata-matas (1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5). Agora, a competição terá dois quadrangulares, com jogos de ida e volta. Os dois primeiros colocados, de cada chave, jogarão às semifinais.
Nas semifinais, o primeiro de um grupo enfrenta o segundo do outro. Jogos de ida e volta, sem pênaltis. Os dos primeiros colocados, por terem a melhor campanha, terão a vantagem do empate. Os dois finalistas sobem para o Paulistão 2027 e correm atrás do título.
