Depois do sucesso na Inter de Limeira, Ademir Fesan tem novo desafio no Água Santa.

O técnico Ademir Fesan tem excelentes trabalhos prestados no futebol paulista. O último deles foi no comando da Inter de Limeira, agora em 2025, na Série D do Campeonato Brasileiro, onde ele a colocou entre as quatro primeiras colocadas e garantiu o cobiçado acesso à Série C. Sem chegar a um acordo financeiro, o treinador trocou de clube e em 2026 estará a frente do Água Santa, da cidade de Diadema, o popular Netuno.
``Estou muito feliz de vestir essa camisa, eu que sou nascido e crescido na região. Gosto demais desse perfil do Água Santa e me identifico demais com o clube. Sempre quis trabalhar no clube e, quando recebi a proposta, foi praticamente um chamado´´, afirmou o treinador.
Ademir Fesan começou a trabalhar com futebol como auxiliar técnico nas categorias de base. Em 2018, teve sua primeira oportunidade como treinador no Paraná. Dois anos depois, assumiu o comando técnico da equipe paranaense e conquistou nove vitórias em 14 partidas.
Em 2023, o treinador (foto) fez duas boas campanhas com o Grêmio Prudente, chegando à semifinal da Série A3 do Paulista e à semifinal da Copa Paulista. E acabou eliminado pelo São José em ambas. Ao todo, Fesan comandou 30 partidas e obteve 12 vitórias.
``O maior nível do futebol brasileiro está em São Paulo. Aqui temos uma mistura de estilos, de jogo técnico, jogo ofensivo, mas também jogo de marcação, muito organizado. Qualquer clube paulista busca ter essas características e, acima de tudo, ser muito competitivo. E isso vai de acordo com minhas raízes, gosto de time competitivo, que joga para a frente, que procura ao máximo pressionar o adversário em seu campo´´, explicou.
Este ano, Ademir Fesan teve os melhores números e conquistas de sua carreira. Começou a temporada no Santa Catarina, comandando o clube em 13 partidas, conquistando 6 vitórias e alcançando as semifinais do Catarinense, além de vagas na Série D e Copa do Brasil. Depois ele foi contratado pela Inter de Limeira para a Série D do Brasileiro, onde garantiu o acesso à Série C, e Copa Paulista, onde com time reserva foi até às oitavas de final.
``É muito difícil prometer vitórias e títulos, porque há sempre um adversário do outro lado. Mas, em todos os clubes que me apresento, eu falo que teremos uma equipe competitiva que respeitará a camisa ao máximo, que lutará do primeiro ao último segundo. Isso prometo ao torcedor, time que vai sempre lutar, jogando para frente, dentro ou fora de casa. É característica minha e prometo ao nosso torcedor´´, anunciou o novo treinador do Netuno.
Além do Campeonato Paulista da Série A2, o Água Santa também vai disputar a Série D do Brasileiro e,m 2026. E existe a possibilidade de também participar da Copa Paulista.
