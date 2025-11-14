Água Santa contrata dupla de zaga do Caxias na Série C do Brasileiro

O Águas Santa, o popular Netuno da cidade de Diadema, está sem preparando para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, a Série D do Brasileiro e provavelmente a Copa Paulista na temporada de 2026. E o treinador Ademir Fesan, ex-Inter de Limeira, ganhou neste dias uma dupla de zaga fez muito sucesso no Caxias-RS na Série C: Alisson e Douglas Nascimento. O time gaúcho foi o líder isolado ao longo da primeira fase da competição.
Nesta sexta-feira (14/11), chegou ao Água Santa o zagueiro Alisson, de 30 anos. No dia anterior, Douglas Nascimento, também com 30 anos.
Natural de Arapiraca (AL), Alisson começou sua carreira nas categorias de base do Porto, de Pernambuco, em 2013, ondepermaneceu até 2018, jogando por empréstimo em outros clubes brasileiros, como Boa Esporte-MG e Flamengo-PE, até ser contratado pelo Altos-PI.
No ano seguinte, o zagueiro se juntou ao Floresta-CE, onde atuou por quatro temporadas, conquistando o acesso para a Série C do Brasileiro em 2021, com o vice-campeonato na Série D. Em 2023, Alisson foi contratado pelo Ferroviário-CE e foi um dos principais jogadores do clube na temporada, conquistando o título da Série D de maneira invicta.
Em sua passagem vitoriosa pelo Ferroviário, o defensor não se destacou apenas pelo título nacional, mas também pelo número de gols que marcou com a camisa do clube. Em 35 jogos disputados na temporada, foram 10 gols marcados por Alisson, sendo sete deles na campanha histórica da Série D. Inclusive, em 28 de junho, o zagueiro marcou os dois gols da vitória do Ferroviário por 2 a 1 contra o Atlético Cearense.
Em 2024, Alisson se transferiu para o Joinville para disputar o Catarinense, mas retornou ao Ferroviário para jogar a Série C do Brasileiro. Nesta temporada foi contratado pelo Caxias, onde jogou o Gauchão, Copa do Brasil e a Série C, chegando à segunda fase da competição.
``Minha expectativa é muito boa. Vai ser minha primeira vez vestindo a camisa de um clube de São Paulo, Estado que tem uns dos melhores campeonatos para se jogar. Eu sempre me imaginei jogando aqui. Sei da dificuldade que é a Série D, já consegui dois acessos na competição. Mas, primeiro, espero que possamos fazer grande estadual e subir da Série A2 para a A1 do Paulistão´´, disse Alisson
Já Douglas Nascimento é formado nas categorias de base do Juventude e teve passagens por diferentes equipes da região Sul do Brasil, como Veranópolis, Pelotas e Barra-SC. Em 2017, se juntou ao São Bernardo, onde permaneceu por três temporadas, atuando por empréstimo no Red Bull Brasil, Ypiranga e Atlético-GO, onde foi campeão goiano, em 2019.
Depois da passagem vitoriosa pelo clube goiano, Douglas Nascimento foi contratado pelo Ypiranga, permanecendo no clube até 2021. Durante o período, o zagueiro atuou por empréstimo em outros clubes brasileiros, como Operário-PRo e Santo André. Em 2022, se juntou ao CSA e, na temporada seguinte, se tornou jogador do Manaus, clube onde teve uma ótima média de um gol a cada quatro partidas.
Na última temporada, o defensor teve uma passagem pelo Botafogo-PB, deixando o clube no final do ano para se juntar ao Caxias no Gaúcho e Série C do Brasileiro.
``As expectativas são as melhores possíveis. Teremos pela frente uma Série A2 disputada, uma das mais difíceis dos últimos anos, e espero que sejamos competitivos. Minha expectativa é de obter sucesso e alcançar todos os objetivos traçados pelo clube´´.
Fonte e foto: assessoria de imprensa do Água Santa
