Josué Gamma vai comandar o Monte Azul na Série A2 do Paulista

Kinho Forgiarini, treinador vice-campeão da Série A3 do Campeonato Paulista de 2025, que garantiu o acesso à Série A2 de 2026, e ainda trabalhou na campanha ruim na Série D do Brasileiro, já faz parte do passado no Monte Azul. Ele foi dispensado pelo clube, que faz parte da SAF comandada pelo Neymar pai e Emerson Sheik.
Nesta sexta-feira (28/11), o Atlético Monte Azul anunciou a contratação do novo treinador para a temporada de 2026. Trata-se Josué Gamma, profissional de 48 anos, com Licença A da CBF Academy e um histórico sólido na formação e no alto rendimento.
Josué chega após conquistas importantes, incluindo a primeira classificação da história do União Suzano na Copinha e campanhas marcantes nas categorias de base em clubes como Sharjah Brasil e Oeste Barueri.
A diretoria do Monte Azul considera Josué Gamma um líder de grupo, com grande experiência em desenvolvimento de jovens atletas e que agora assume o desafio de escrever um novo capítulo na cidade de Monte Azul Paulista.
