Tabela básica da 1ª fase do Paulistão 2026 está definida

A tabela de jogos da primeira fase e o regulamento do Paulistão 2026 estão definidos. A competição, que tem nesta edição um novo formato, tem início no final de semana do dia 11 de janeiro e decisão programada para a primeira quinzena de março. Haverá clássicos em 6 das 8 rodadas da primeira fase.
Atual e maior campeão do torneio, o Corinthians estreia em casa, diante da Ponte Preta; enquanto o Palmeiras, vice-campeão em 2025 e segundo maior vencedor, visita a Portuguesa em sua primeira partida. Quem também estreia como visitante é o São Paulo, contra o Mirassol; ao passo que o Santos joga sua partida inaugural da competição em casa, contra o Novorizontino. Debutante do Paulistão, o Primavera joga diante do Guarani, em Campinas.
Noroeste, São Bernardo e Velo Clube estreiam em casa diante do Red Bull Bragantino, Capivariano e Botafogo, respectivamente.
O NOVO PAULISTÃO
A grande novidade é a nova fórmula de disputa, desenhada para aumentar a competitividade, a imprevisibilidade e o apelo de cada partida. Inspirado na UEFA Champions League, o novo sistema distribui as oito rodadas da primeira fase em um modelo de potes: os times enfrentam-se todos dentro de cada pote e contra alguns times dos outros potes. Isso elimina os grupos fixos tradicionais.
Na primeira fase, cada time jogará oito partidas —quatro em casa e quatro fora— enfrentando adversários de todos os níveis e garantindo equilíbrio técnico e grandes clássicos logo nas primeiras rodadas. Os times foram distribuídos em cada pote de acordo com critérios técnicos.
Ao final da primeira fase, os oito melhores avançam para as quartas de final, em jogo único, com empates decididos nos pênaltis. As semifinais também serão em partida única, e a grande final está programada para o dia 8. Os dois últimos colocados ao final da primeira fase são rebaixados ao Paulistão A2 2027.
DNA INOVADOR
Além do novo formato, o Paulistão 2026 trará novidades diretamente ligadas à experiência em campo. A partir da próxima edição, todos os jogos terão parada para hidratação: serão dois minutos no primeiro tempo e dois minutos no segundo, garantindo melhores condições físicas aos atletas para o melhor espetáculo. A medida foi debatida e aprovada pelos treinadores, capitães e executivos de todos os clubes do Paulistão, em reunião com Mauro Silva, Vice-Presidente da FPF.
Ainda a pedido dos profissionais da área técnica dos clubes, a FPF também implantará uma ofensiva por mais tempo de bola rolando: a Comissão de Arbitragem da FPF atuará junto aos árbitros, assistentes e VAR ações para agilizar os reinícios da partida, menor tolerância para situações de simulações e cera e reposição de tempo para aumentar o tempo de jogo.
As medidas reforçam o histórico DNA inovador da FPF, que em 2025 já havia sido pioneira na implementação do Sistema Multiball —agilizando a reposição de bola e aumentando o tempo de jogo efetivo— e na utilização da câmera no árbitro, aproximando o torcedor ainda mais da dinâmica da partida e das decisões da arbitragem.
TRANSMISSÃO MULTIPLATAFORMA
O Paulistão 2026 reforça também o sucesso do modelo multiplataforma que transformou o torneio em um case de visibilidade e engajamento no futebol brasileiro. Em 2026, a competição chegará ao quinto ano neste modelo, com Record TV, TNT Sports (TNT e HBO Max) e YouTube CazéTV, que transmitirão os jogos ao vivo, ampliando o alcance e a diversificação de público entre TV aberta, fechada, streaming e plataformas digitais.
A Record e o YouTube, na CazéTV, transmitirão 19 partidas da competição (Final, 2 jogos de semifinal, 2 jogos de quartas de final, 14 jogos da primeira fase, incluindo 4 clássicos).
A TNT Sports passará a exibir, a partir de 2026, todos os jogos do Paulistão. Todas as partidas do torneio serão transmitidas pela plataforma de streaming HBO Max, enquanto duelos selecionados serão exibidos pelo canal TNT (TV Fechada). Nas plataformas digitais, a TNT Sports seguirá trazendo todos os melhores momentos, entrevistas, conteúdos especiais e interatividade.
PARCEIROS COMERCIAIS
Além das transmissões, o campeonato seguirá fortalecido por grandes patrocinadores, com Bet365, Betano, 7K, Dorflex, Casas Bahia, Bis, Clear, SIL, Pedigree e Penalty já confirmados como parceiros oficiais da edição 2026, garantindo estabilidade comercial e grande exposição para o futebol paulista.
Outra novidade é a bola do campeonato: a Mag11a, desenvolvida pela Penalty em parceria com a FPF e com participação direta dos atletas. Ao longo do segundo semestre, protótipos foram testados em visitas aos clubes paulistas, e o modelo escolhido pelos jogadores foi apresentado em primeira mão no evento.
Entre as inovações técnicas, a bola traz diferenciais que elevam o desempenho em campo: a câmera Air Control, que mantém a retenção de ar até seis vezes mais que bolas convencionais; o enrolamento Orbi X, que assegura esfericidade e estabilidade; a camada de amortecimento Sense, que reduz o impacto e aumenta o conforto; além da construção Aeroflow, que otimiza a aerodinâmica e proporciona trajetórias mais precisas.
Outra novidade apresentada foi a estreia da Diadora como fornecedora oficial da arbitragem paulista. A marca italiana, fundada em 1948 e referência mundial em esportes, retorna com força ao futebol brasileiro em uma parceria que reforça o padrão de excelência da arbitragem da FPF.
A partir de 2026, todos os árbitros, assistentes e árbitras que atuam nas mais de 5 mil partidas organizadas pela entidade usarão uniformes Diadora, marcando o início de uma nova fase de modernização e identidade visual para a categoria.
SUCESSO CONTÍNUO
Mais de 100 milhões de pessoas assistiram ao Paulistão 2025. A Record teve um alcance acumulado de 76 milhões de pessoas e a finalíssima liderou a audiência durante todo o horário nove. O YouTube/CazéTV alcançou números de Copa do Mundo: média de 2,16 milhões de pessoas por partida e quatreo jogos no top 10 da história do YouTube. O sucesso também foi absoluto na TV fechada: a TNT Sports registrou a maior audiência do ano, com média de 336 mil pessoas por partida.
