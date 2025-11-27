Com seis acessos na carreira, lateral-direito Jonathan é o primeiro reforço do Botafogo para 2026

O Botafogo, de Ribeirão Preto, acertou a contratação de seu primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do lateral direito Jonathan, de 33 anos, que tem no currículo seis acessos para a Série A do Campeonato Brasileiro.
Um dos acessos foi conquistado em 2023 com o Criciúma, onde atuou nos três últimos anos. Na oportunidade, o jogador foi comandado pelo treinador Cláudio Tencati.
Ele ainda fez parte do elenco do Bahia e do Botafogo-RJ, que subiram para a elite do futebol brasileiro em 2022 e 2021, respectivamente.
Em 2019, o atleta foi um dos protagonistas da campanha de acesso do Atlético-GO. Na época, disputou 27 dos 38 jogos do torneio.
Três anos antes, o jogador também esteve no grupo do time goiano que ascendeu à Série A.
Já em 2014, obteve o primeiro acesso na divisão pela Ponte Preta.
Jonathan também disputou três temporadas na Série A do Campeonato Brasileiro pelo Criciúma em 2024, Coritiba em 2020 e Atlético-GO em 2017.
No currículo, o lateral ainda coleciona títulos. Ele foi campeão do Campeonato Goiano (2019), do Campeonato Catarinense (2024) e da Recopa Catarinense (2024), além de bicampeão da Série B com Atlético-GO (2016) e Botafogo (2021).
NOME: Jonathan Francisco Lemos
POSIÇÃO: Lateral direito
DATA DE NASCIMENTO: 25/08/1992, 33 anos
CIDADE DE NASCIMENTO: Santa Maria-RS
CLUBES: Criciúma, Botafogo, Bahia, CSA, Atlético-GO, Coritiba, Água Santa, Portuguesa, Capivariano, Ponte Preta e Brasiliense
Fonte e foto: assessoria de imprensa do Botafogo
Fonte e foto: assessoria de imprensa do Botafogo
Nenhum comentário:
Postar um comentário