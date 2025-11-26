Arboleda, do São Paulo, é jogador que mais desfalcou um time brasileiro por lesões

O São Paulo se prepara para enfrentar Fluminense pelo Campeonato Brasileiro sem contar com Arboleda, lesionado. O desfalque é recorrente. De forma mais precisa: em 33,7% de todas as partidas disputadas pelo Tricolor do Morumbis desde 2020, o zagueiro não pode ser relacionado por estar lesionado ou aprimorando o condicionamento físico.
Levantamento inédito do Bolavip Brasil descobriu que Arboleda é o jogador que mais desfalcou um time brasileiro nos últimos seis anos por motivos médicos ou físicos.
O estudo mapeou todos os 82 jogadores de linha que atuaram ao menos uma vez nas últimas seis edições do Brasileirão, desde 2020 até 2025, com o suporte da ferramenta de estatísticas Opta. Em seguida, checou com dados do site Transfermarkt todas as partidas em que eles não foram relacionados por motivos de lesão ou mau condicionamento físico.
Finalmente, com o número total de partidas disputadas pelas equipes no período, foi possível calcular o percentual de jogos que um determinado atleta perdeu por estar entregue ao departamento médico ou à preparação física.
Os três jogadores que mais desfalcaram times brasileiros desde 2020
Arboleda, do São Paulo, é o jogador em atividade no futebol brasileiro que mais desfalcou seu time nos últimos seis anos. Ele esteve em campo em 57,4% das partidas possíveis. Em 33,7% das partidas possíveis, ele não foi relacionado por estar ou entregue ao departamento médico, ou à preparação física do clube do Morumbi.
O segundo colocado neste ranking é Jair, volante do Vasco. Desde 2020, atuando por Atlético-MG e Vasco, ele perdeu 29,7% das partidas por estar sem condições de ao menos figurar no banco de reservas. Ele sofreu duas lesões sérias no joelho direito em menos de dois anos, a última em setembro.
O terceiro jogador do futebol brasileiro que mais desfalca seu time por problemas médicos ou físicos é Alisson, do São Paulo. Nas últimas seis temporadas, ele desfalcou o time em 27,6% dos jogos.
Flamengo é quem tem mais jogadores que desfalcaram por lesões
Levando em consideração os 20 jogadores que atuam no futebol brasileiro que mais desfalcaram seus times por lesões nos últimos seis anos, o Flamengo é quem tem mais jogadores problemáticos em termos clínicos e físicos no elenco: quatro.
Além de Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Allan aparecem como jogadores com um alto percentual de jogos perdidos por lesão ou má forma física: todos acima dos 21% dos jogos possíveis de serem disputados.
Para se ter uma ideia, o levantamento descobriu que os 82 jogadores analisados desfalcaram seus times em média em 17% das partidas possíveis devido a problemas clínicos ou físicos.
Os 10 jogadores que mais desfalcaram seus times por lesão nos últimos seis anos:
1 - Arboleda (São Paulo): 33,7% das partidas
2 - Jair (Atlético-MG/Vasco): 29,7% das partidas
3 - Alisson (Grêmio/São Paulo): 27,6% das partidas
4 - Bruno Henrique (Flamengo): 27,5% das partidas
5 - Saravia (Internacional/Botafogo/Atlético-MG): 27% das partidas
6 - Pedro (Flamengo): 26% das partidas
7 - Lucas Evangelista (RB Bragantino/Palmeiras): 25,6% das partidas
8 - Keno (Atlético-MG/Fluminense): 25,3% das partidas
9 - Igor Rabello (Atlético-MG/Fluminense): 25,3% das partidas
10 - Guilherme Arana (Atlético-MG): 25,1% das partidas
Sobre o Bolavip Brasil
O Bolavip Brasil apresenta o melhor do esporte, com o objetivo de entreter os fãs e promover debates.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
