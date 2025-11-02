São-Carlense e Galo Maringá firmam parceria

O Grêmio Desportivo São-Carlense (mascote acima) e o Galo Maringá Futebol Clube oficializam uma parceria estratégica que visa o fortalecimento esportivo e institucional das equipes. O acordo contempla o intercâmbio de profissionais e atletas, tanto das categorias de base quanto das equipes profissionais, promovendo o desenvolvimento técnico, a troca de experiências e a valorização de jovens talentos.
Além do aspecto esportivo, a parceria abre novas perspectivas de integração de mercado entre os estados de São Paulo e Paraná, ampliando oportunidades de visibilidade, captação e negócios no cenário do futebol regional e nacional.
``Estamos muito felizes com a nova parceria, que abre as portas do mercado paulista para o Galo Maringá e do mercado paranaense para o São-Carlense. São dois clubes-empresas, que apostam na formação de jovens atletas. Temos a certeza de que a parceria renderá ótimos frutos em 2026´´, disse Eduardo Imparato, Diretor Geral do Grêmio São-Carlense.
``Essa parceria aconteceu por meio de um convite da diretoria da equipe paulista. Eles me ligaram perguntando se eu tinha interesse em fechar uma parceria. Na hora já falei que tinha interesse e aceitei esse desafio. Eles vieram até Maringá, nós conversamos, nos alinhamos e sacramentamos essa parceria´´, comenta Paulo Regini, Diretor do Galo Maringá.
Atualmente, o Galo Maringá disputará a 1ª Divisão Paranaense em 2026. Já o Grêmio São-Carlense disputará o Campeonato Paulista A4 em 2026.
A iniciativa reforça o compromisso dos dois clubes com a formação de atletas, a inovação na gestão esportiva e a construção de um projeto sustentável e competitivo para os próximos anos.
