São Bernardo contrata o zagueiro Pablo, do Flamengo, para a temporada de 2026

O São Bernardo terá calendário cheio na temporada de 2026. O Tigre do Grande ABC vai jogar o Campeonato Paulista, a Série B do Brasileiro (subiu este ano na Série C) e a Copa do Brasil. E para reforçar o elenco em grande estilo, a equipe anunciou a contratação do experiente zagueiro Pablo, que está encostado no Flamengo, mas tem brilhantes serviços prestados no futebol paulista com as camisas do Corinthians e Ponte Preta.
Aos 34 anos, Pablo tem ótima experiência também no exterior. O zagueiro atuou no Bordeaux, da França, de 2015 a 2020 (emprestado em 2017 ao Corinthians) e depois defendeu o Lokomotiv, da Rússia, 2020 a 2022.
Enprestado para o São Bernardo até dezembro de 2026, Pablo seguirá cumprindo seu contrato com o Flamengo até o final deste ano. Assim que o elenco entrar em férias, ele acertará a data da sua apresentação no São Bernardo, em janeiro de 2026.
Apesar de ser considerado excelente reforço, que chega ao São Bernardo com fama de titular, Pablo atuou apenas quatro vezes em 2025. Todas pelo Campeonato Carioca. Treinando separado do grupo principal do Flamengo, onde em 2022 foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o jogador finalmente terá a oportunidade de mostrar serviço na próxima temporada.
O Paulistão terá início no dia 10 de janeiro e, nas poito partidas da primeira fase, o São Bernardo jogará com São Paulo, Corinthians, Capivariano, Noroeste, Ponte Preta, Mirassol, Novorizontino e Red Bull Bragantino. A tabela ainda não foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
Nenhum comentário:
Postar um comentário