Para ficar marcado, Rian mira título inédito pelo Sfera

Equipe do meio-campista se classificou pela primeira vez à final do Paulista Sub-17
A equipe do Sub-17 do Sfera faz bonito no Campeonato Paulista da categoria ao garantir uma classificação, até então inédita, à final da disputa. Diante do Ibrachina, o clube que possui o seu centro de treinamento localizado em Jarinu, busca agora o troféu estadual.
Para isso, o Sfera possui o jovem Rian entre os seus destaques. Um meio-campista que representa bem o futebol moderno e que explica a importância desta possível conquista para a agremiação.
``O título desta competição significa fazer história, tanto para o clube como para a vida. Estar na história do clube, chegando na final pela primeira vez, atuando e ajudando o clube estar na final, é uma sensação inexplicável´´, disse antes de completar.
``Teremos pela frente um adversário muito forte e competitivo, então acredito que vai ser um ótimo jogo´´, afirmou sobre as expectativas para o decisivo embate frente ao Ibrachina.
Por fim, Rian ressalta ainda a importância desta participação no seu desenvolvimento como atleta.
``A importância do título para mim representa a sensação de superação e vitória, muito fruto de trabalho duro e esforço. No ano passado não estava jogando o Paulista por conta de uma lesão, e hoje poder estar em uma final é algo muito gratificante´´, concluiu.
O Sfera, chamado carinhosamente de Raio Amado, é um clube formador e foi fundado em 2021, priorizando o trabalho nas categorias de base, sem participar das competições profissionais da Federação Paulista de Futebol. O seu moderno CT fica na cidade de Jarinu, interior de São Paulo.
FINAIS
O jogos de ida da final do Campeonato Paulista Sub 17, entre Sfera e Ibrachina, acontece neste sábado, dia 22 de novembro, às 10 horas, em Santana de Parnaíba.
A partida de volta da decisão do Sub-17 acontece no sábado, 29, às 11h, na Arena Ibrachina, ma Mooca.
SELO DE CLUBE FORMADOR
Em 2023, o Sfera conquistou o selo de clube formador da CBF em tempo recorde, conforme atestado pela Federação Paulista de Futebol.
Esse certificado só é concedido a clubes que comprovam uma série de pré-requisitos, validando o trabalho de excelência nas categorias de base.
Com isso, o Sfera tem o direito de participar do mecanismo de solidariedade da FIFA, o que permite receber percentuais sobre as transferências de atletas, mesmo após eles deixarem o clube.
Fotos: divulgação / Sfera
Nenhum comentário:
Postar um comentário