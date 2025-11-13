Seleção Brasileira: Estêvão é quinto jogador mais bem pago do mundo com idade até 18 anos

Titular da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, Estêvão e sua ascensão meteórica no futebol mundial se reflete também no salário pago ao jogador, integrado ao Chelsea na atual temporada. Levantamento do Somos Fanáticos descobriu que Estêvão, atacante revelado pelo Palmeiras, é o quinto mais bem pago do mundo entre os atletas com até 18 anos.
Com vencimentos na casa de 3,62 milhões de euros por temporada (R$22,2 milhões, aproximadamente), está atrás apenas de Lamine Yamal, Franco Mastantuono, Ethan Nwaneri e Pau Cubarsí.
Assim como Estêvão, os quatro estão bem cotados para defenderem suas seleções na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Os 10 maiores salários do mundo de jogadores com até 18 anos:
1 - Lamine Yamal, do Barcelona (Espanha): 16,67 milhões de euros
2 - Franco Mastantuono, do Real Madrid (Argentina): 7,29 milhões de euros
3 - Ethan Nwaneri, do Arsenal (Inglaterra): 4,82 milhões de euros
4 - Pau Cubarsí, do Barcelona (Espanha): 4 milhões de euros
5 - Estêvão, do Chelsea (Brasil): 3,62 milhões de euros
6 - Giovanni Leoni, do Liverpool (Itália): 3,32 milhões de euros
7 - Myles Lewis-Skelly, do Arsenal (Inglaterra): 2.71 milhões de euros
8 - Charalampos Kostoulas, do Brighton (Grécia): 2,41 milhões de euros
9 - Chris Riggs, do Sunderland (Inglaterra): 2.11 milhões de euros
10 - Diego León, do Manchester United (Paraguai): 1,5 milhão de euros
Salário abaixo de Rodrygo e outros com a mesma idade
O levantamento checou os vencimentos de jogadores com até 18 anos que atuam nas principais ligas do mundo: Inglaterra (Premier League e Championship), Espanha, Itália, França, Alemanha, Turquia, Portugal, Holanda, Estados Unidos e Arábia Saudita. Os números foram coletados do site especializado Capology.
Estêvão aparece em quarto no ranking que compara o salário do jogador ao recebido por outros jogadores brasileiros quando se transferiram para a Europa, também depois de completarem 18 anos.
Estêvão ficou atrás de Rodrygo, Vinicius Júnior e Endrick. Todos eles chegaram à Europa com valorização salarial superior à do Estêvão.
Os maiores salários de jogadores brasileiros aos 18 anos:
1 - Rodrygo (Real Madrid, 2019): 8,3 milhões de euros
2 - Vinicius Júnior (Real Madrid, 2018): 6,6 milhões de euros
3 - Endrick (Real Madrid, 2024): 4,1 milhões de euros
4 - Estêvão (Manchester City, 2025): 3,6 milhões de euros
5 - Vitor Roque (Barcelona, 2024): 3,5 milhões de euros
Sobre o Somos Fanáticos
O Somos Fanáticos é um site especializado em notícias e entretenimento esportivo, focado em fornecer informações de qualidade sobre o futebol europeu, Campeonato Brasileiro da Série A e os principais torneios do mundo. Seus conteúdos são originais e produzidos por uma equipe dedicada, garantindo uma cobertura completa e atualizada.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
