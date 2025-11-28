Flamengo x Palmeiras se torna clássico brasileiro que mais decidiu títulos na história

Flamengo e Palmeiras, até 2021, era um clássico brasileiro como outro qualquer, envolvendo duas das maiores torcidas do Brasil. Quatro anos depois, o clássico entre Flamengo e Palmeiras se tornou o mais recorrente do país em decisões, conforme o Bolavip Brasil revela em levantamento. Sábado (29), na final da Copa Libertadores, será a quinta vez que se enfrentarão valendo uma taça, consolidando-se como o clássico mais importante do futebol brasileiro.
O levantamento checou todas as finais já disputadas entre dois times brasileiros em todas as competições nacionais e internacionais oficiais já realizadas. No total, foram até hoje 76 duelos diferentes, em um total de 110 finais, já contando com a decisão de sábado. E nenhum confronto se repetiu tanto quanto Flamengo x Palmeiras.
Guinada do confronto começa em 2021
A primeira decisão entre Flamengo e Palmeiras ocorreu em 1999, com a disputa do título da Copa Mercosul. Depois disso, as equipes foram duelar numa decisão novamente apenas em 2020, quando jogaram a final da Supercopa do Brasil.
Na ocasião, os duelos mais recorrentes em finais eram Bahia x Santos, Cruzeiro x São Paulo e Cruzeiro x Palmeiras. Os jogos já haviam decidido três títulos cada.
Agora, Flamengo x Palmeiras tomou a dianteira como confronto brasileiro mais repetido em finais nacionais e internacionais, com cinco duelos. Entre a final da Mercosul de 1999 e a decisão da Libertadores de 2025, houve também a Supercopa do Brasil de 2021, a Libertadores de 2021 e a Supercopa do Brasil de 2023.
Flamengo e Palmeiras são os que já disputaram mais títulos contra times brasileiros
A grande recorrência de finais entre Flamengo e Palmeiras reflete a própria ida constante dos times às decisões dos campeonatos, algo que ficou mais acentuado na última década. Atualmente, sem contar com a decisão de sábado, o Flamengo tem 26 decisões disputadas contra times brasileiros em competições nacionais e internacionais, com 15 títulos. O Palmeiras vem logo em seguida, com 24 decisões e um aproveitamento ainda maior: foi campeão em 17 ocasiões quando enfrentou outro time brasileiro na final.
O time que aparece atrás da dupla é o São Paulo, com 19 finais contra brasileiros no currículo e dez títulos conquistados.
Com a segunda vez disputando o título da Libertadores, Flamengo x Palmeiras se tornará a decisão envolvendo brasileiros mais recorrente da história da competição e já é a final da Supercopa do Brasil mais recorrente, com dois confrontos.
Considerando os principais títulos em disputa por times brasileiros, outros duelos marcantes são Cruzeiro x Palmeiras, Cruzeiro x Flamengo e Grêmio x Corinthians, que já fizeram a final da Copa do Brasil duas vezes cada. E o jogo entre Bahia e Santos, que já decidiu o campeão brasileiro em três ocasiões.
Os duelos brasileiros mais recorrentes em decisões nacionais e internacionais:
1 - Flamengo x Palmeiras: 5 finais
2 - Athletico x Flamengo: 3 finais
3 - Atlético-MG x Flamengo: 3 finais
4 - Bahia x Santos: 3 finais
5 - Cruzeiro x Palmeiras: 3 finais
6 - Cruzeiro x São Paulo: 3 finais
7 - Flamengo x São Paulo: 3 finais
