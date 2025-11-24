Cláudio Tencati é o novo treinador do Botafogo de Ribeirão Preto

O Botafogo, da cidade de Ribeirão Preto, no dia seguinte a conquista da permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, já tem um novo treinador para a próxima temporada. Trata-se de Cláudio Tencati, de 52 anos, que tem no currículo o acesso para a Série A.
Ele subiu para a elite do futebol nacional com o Criciúma em 2023. Dois anos antes, dirigiu o time catarinense no acesso para a Série B.
Conhecido por realizar trabalhos longevos em vários clubes do país, o novo comandante passou também pelo Atlético-GO, Vitória, Juventude e Londrina, onde ficou de 2011 a 2017.
Na equipe paranaense, conseguiu os acessos para a Série C em 2014 e para a Série B em 2015.
``Estou muito feliz com o projeto apresentado pelo Adalberto Baptista e o André Leite, que mostraram os objetivos do clube para a próxima temporada. Vamos mudar a chave e brigar pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o desejo de todos que estão envolvidos com o projeto´´, disse Cláudio Tencati.
``O Botafogo é um clube super tradicional do futebol brasileiro e que está muito bem organizado. Em breve, terá um Centro de Treinamento para as categorias de base, o que será muito importante para o crescimento da equipe´´, completou.
Cláudio Tencati terá na sua comissão técnica os auxiliares Aléssio Antunes e Lucas Leme.
Ivan Izzo, que dirigiu o Tricolor interinamente nas últimas oito partidas da Série B, permanecerá como auxiliar técnico da casa.
CONFIRA A FICHA TÉCNICA DE CLÁUDIO TENCATI
NOME: Cláudio Aparecido Tencati; Cláudio Tencati
DATA DE NASCIMENTO: 09/12/1972, 52 anos
CIDADE DE NASCIMENTO: Indianópolis (PR)
CLUBES: Juventude, Atlético-GO, Criciúma, Brasil-RS, Londrina, Vitória, Paranavaí e Cianorte
Fonte e foto: assessoria de imprensa do Botafogo
