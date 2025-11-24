segunda-feira, 24 de novembro de 2025

Cláudio Tencati é o novo treinador do Botafogo de Ribeirão Preto


O Botafogo, da cidade de Ribeirão Preto, no dia seguinte a conquista da permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, já tem um novo treinador para a próxima temporada. Trata-se de Cláudio Tencati, de 52 anos, que tem no currículo o acesso para a Série A.

Ele subiu para a elite do futebol nacional com o Criciúma em 2023. Dois anos antes, dirigiu o time catarinense no acesso para a Série B.

Conhecido por realizar trabalhos longevos em vários clubes do país, o novo comandante passou também pelo Atlético-GO, Vitória, Juventude e Londrina, onde ficou de 2011 a 2017.

Na equipe paranaense, conseguiu os acessos para a Série C em 2014 e para a Série B em 2015.

``Estou muito feliz com o projeto apresentado pelo Adalberto Baptista e o André Leite, que mostraram os objetivos do clube para a próxima temporada. Vamos mudar a chave e brigar pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o desejo de todos que estão envolvidos com o projeto´´, disse Cláudio Tencati.


``O Botafogo é um clube super tradicional do futebol brasileiro e que está muito bem organizado. Em breve, terá um Centro de Treinamento para as categorias de base, o que será muito importante para o crescimento da equipe´´, completou.

Cláudio Tencati terá na sua comissão técnica os auxiliares Aléssio Antunes e Lucas Leme.

Ivan Izzo, que dirigiu o Tricolor interinamente nas últimas oito partidas da Série B, permanecerá como auxiliar técnico da casa.

CONFIRA A FICHA TÉCNICA DE CLÁUDIO TENCATI

NOME: Cláudio Aparecido Tencati; Cláudio Tencati

DATA DE NASCIMENTO: 09/12/1972, 52 anos

CIDADE DE NASCIMENTO: Indianópolis (PR)

CLUBES: Juventude, Atlético-GO, Criciúma, Brasil-RS, Londrina, Vitória, Paranavaí e Cianorte









Fonte e foto: assessoria de imprensa do Botafogo

