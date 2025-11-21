Com a Série B garantida, estado do Paraná abre vantagem como quinto mais vencedor do Brasil

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro consagrará um time do Paraná como campeão. Os arquirrivais Coritiba e Athletico chegam à última rodada disputando o título, mas já garantindo um feito para o futebol local: o Paraná vai abrir vantagem como o quinto estado com mais títulos nacionais do Brasil, de acordo com levantamento do Bolavip Brasil.
Foram checados todos os resultados de todas as competições nacionais organizadas pela CBF ativas atualmente: campeonatos brasileiros da Série A à Série D, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.
As taças das três competições nacionais oficiais extintas também foram consideradas: a Taça dos Campeões de 1982, o Torneio Seletivo para a Libertadores, disputado em 1999, e a Copa dos Campeões, disputada entre 2000 e 2002.
Contabilizando todos os troféus, o título da segunda divisão de Coritiba ou Athletico fará com que o estado do Paraná abra vantagem sobre Goiás em número de títulos nacionais: 12, contra nove dos goianos.
Na disputa pelo primeiro lugar da Série B até as últimas rodadas, o Goiás poderia ter deixado o placar mais apertado na disputa entre os estados: 11 contra dez títulos nacionais conquistados.
Paraná soma 12 títulos conquistados por cinco times diferentes
O 12º título nacional conquistado por times do Paraná pode empatar os arquirrivais Athletico e Coritiba em número de títulos nacionais. Atualmente, o Furacão possui quatro títulos nacionais (um da Série A, um da Copa do Brasil, um da Série B e um do Torneio Seletivo para a Libertadores), contra três do Coxa (um da Série A e dois da Série B).
Se a equipe do Couto Pereira terminar a Série B deste ano na liderança, empatará com o time da Arena da Baixada e ainda por cima se tornará o maior vencedor da Segunda Divisão do Brasileiro, com três títulos conquistados.
Outros três times paranaenses possuem conquistas nacionais na sala de troféus. Paraná e Londrina já foram campeões da Série do Brasileiro. Já o Operário tem dois títulos nacionais para se orgulhar: os das Séries C e D.
Veja o ranking atualizado dos títulos nacionais por estados brasileiros:
1 - São Paulo: 73 títulos
2 - Rio de Janeiro: 39 títulos
3 - Minas Gerais: 26 títulos
4 - Rio Grande do Sul: 15 títulos
5 - Paraná: 12 títulos
6 - Goiás: 9 títulos
7 - Santa Catarina e Pará: 7 títulos
9 - Pernambuco: 6 títulos
10 - Ceará: 4 títulos
11 - Distrito Federal, Bahia e Maranhão: 3 títulos
14 - Rio Grande do Norte: 2 títulos
15 - Alagoas, Paraíba e Amazonas: 1 título
