quarta-feira, 19 de novembro de 2025

Após empréstimos, Denner é confirmado para novo Paulistão no Noroeste


Vem aí o estadual mais disputado do Brasil. E justamente pela força do torneio, já é momento de pensar no próximo ano. Foi o que fez o Noroeste, que vem confirmando reforços que disputarão o Paulistão 2026. Um deles é bastante conhecido. Trata-se do meia Denner, que foi figura importante na competição passada, ajudando o Norusca a se manter na elite.

Com 25 anos, Denner disputou a Série C, pelo Anápolis, e ainda a Série B do Brasileirã, defendendo o Paysandu. Em ambos esteve emprestado pelo time paulista. Foram 33 jogos no total da temporada.

``Mais uma ano de experiências muito positivas, que servem também de combustível para fazermos mais um bom Paulistão, sonhar com coisas maiores. Estou muito feliz, novamente empolgado para defender o Noroeste, clube muito especial, que tem também uma torcida muito legal, uma cidade que joga junto. Para gente o Paulistão 2026 já começou´´, afirmou.


Após o sorteio realizado recentemente, o Noroeste ficou no Grupo D1 e terá oito adversários já definidos na primeira fase: Santos, Red Bull Bragantino, São Bernardo, Velo Clube, Primavera, Capivariano, Botafogo-SP e Ponte Preta. Denner projeta a competição.

``É como muita gente fala, é o estadual mais forte do Brasil, o mais disputado. Tem muito clube já se preparando bem e não pode ser diferente. Sabemos o peso que é vestir a camisa do Noroeste e vamos trabalhar muito para fazer o melhor durante o Paulistão. Agora é focar em fazer uma grande pré-temporada por aqui”, finalizou.









Foto: Divulgação / Noroeste - Fonte: AV


Posted by at

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários (Atom)