Nathan Fogaça faz campanha de superação com a camisa do Novorizontino na Série B

O atacante Nathan Fogaça terminou a Série B com aproveitamento de campeão. Nas 16 partidas que disputou pelo Novorizontino, o time somou 65% dos pontos. O Coritiba, vencedor desta edição, teve aproveitamento de 57%.
Com Nathan em campo, o Tigre de Novo Horizonte conquistou nove vitórias, quatro empates e sofreu apenas três derrotas.
``Foi uma temporada de superação para mim. Me lesionei, consegui me recuperar e trabalhei para ajudar da melhor forma possível. Fico feliz por ter contribuído dentro de campo ao longo da competição. Tenho certeza que, pelo projeto que o Novorizontino vem construindo, logo vai conquistar o acesso´´, disse o atleta, de 26 anos.
Nathan concluiu a Série B com outro feito individual: foi o recordista de gols em uma só partida. Autor de “hat-trick” na vitória por 3 a 1 sobre o Paysandu, ainda no primeiro turno, o atacante foi o único jogador a marcar três gols em um mesmo jogo desta edição.
``Essa curiosidade dos três gols me deixa feliz, claro, mas encaro tudo isso com humildade. O mais importante sempre foi ajudar o time. Sigo trabalhando todos os dias para evoluir, melhorar meus números e seguir contribuindo dentro de campo´´, finalizou.
Revelado no Coritiba e com passagem pelo futebol dos Estados Unidos, Nathan Fogaça chegou ao Novorizontino nesta temporada, após ser um dos destaques do Operário-PR na Série B de 2024.
Fonte: AV - Foto: Divulgação
