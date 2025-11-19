Portuguesa acerta primeira venda internacional de atleta da base formado na era SAF

Cria da Lusa, meio-campista Murilo foi negociado com o FC Midtjylland, da Dinamarca
A Portuguesa SAF informa que negociou em definitivo o volante Murilo, da equipe sub-20, com o FC Midtjylland, da Dinamarca, permanecendo com 10% de participação em uma venda futura do atleta. Aos 19 anos, o jogador chegou aos Crias da Lusa no início da temporada e rapidamente se destacou pela evolução, maturidade e capacidade competitiva, características que despertaram o interesse internacional.
A transferência representa mais um passo na retomada do histórico rubro-verde como clube formador, preparando jovens talentos e abrindo portas para que sigam carreira no futebol mundial.
``A Portuguesa hoje está em outro nível de negociação, nós mantemos contato diariamente com times do mundo inteiro. Nosso trabalho é formar o atleta, colocá-lo no profissional e quando possível, negociarmos para clubes que os valorizem. Os frutos já estão sendo colhidos, com a transferência do Murillo para o Midtjylland sendo a primeira venda internacional da SAF´´, comemorou Sergio Guerrero, diretor de categorias de base da Portuguesa.
O jovem meio-campista comemorou a transferência e agradeceu à Lusa pela oportunidade.
``Estou muito feliz com essa oportunidade. Agradeço à Portuguesa por ter aberto a porta para mim e me dado a chance de aparecer para o Midtjylland, realizando um sonho de infância em jogar na Europa. Espero que daqui para frente continue dando tudo certo e que algum dia eu possa voltar à Lusa. Obrigado à torcida por todo apoio de sempre, até breve´´.
