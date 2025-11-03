Paysandu demite o técnico Márcio Fernandes pela segunda vez em 2025

Não é uma piada! É o retrato do futebol brasileiro, que beira o amadorismo, e reflete a realidade do rebaixado Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Márcio Fernandes (foto), que terminou a temporada de 2024 comandando o Papão da Curuzu e iniciou 2025 trabalhando no Campeonato Paraense, foi mandado embora no início do ano pela diretoria.
O Paysandu teve Luizinho Lopes, que iniciou a Série B, demitiu e trouxe Claudinei Oliveira, que deixou o Londrina para comandar o Papão, mas também acabou sendo dispensado. E, neste final de 2025, foi buscar mais uma vez Márcio Fernandes, que chegou para salvar o clube, outra vez, não conseguiu e nesta segunda-feira (3/11) foi demitido pela segunda vez nesta temporada do comando do lanterna da Série B, rebaixado para a Série C.
Após a derrota, de virada, por 2 a 1 para o Atlético-GO, em Goiânia, no último final de semana, pela 35ª rodada da Série B do Brasileiro, o Paysandu foi rebaixado oficialmente para a Série C. E, sem fazer a menor cerimônia, a diretoria demitiu mais uma vez Márcio Fernardes. Nas três últimas rodadas da competição, o auxiliar permanece do Papão, Ignácio Neto, será o treinador.
Curiosamente, Márcio Fernandes, assim que deixou o Paysandu, no início do ano, veio tentar salvar a Inter de Limeira no Campeonato Paulista. Também não conseguiu e foi rebaixado.
Em 35 rodadas da Série B, Márcio Fernandes é o 26º treinador a deixar o cargo. Confira a dança dos técnicos na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro:
DANÇA DOS TREINADORES NA SÉRIE B:
1) AMAZONAS: Eduardo Barros caiu e chegou Guilherme
2) ATHLETICO: Maurício Barbieri caiu e chegou Odair Hellmann
3) CRICIÚMA : Zé Ricardo caiu e chegou Eduardo Baptista
4) ATLETICO-GO: Cláudio Tencati caiu e chegou Fábio Mathias
5) BOTAFOGO: Márcio Zanardi caiu e chegou Allan Aal
6) ATHLETIC-MG: Roger caiu e chegou Rui Duarte
7) AMÉRICA-MG: William Batista caiu e chegou Enderson Moreira
8) PAYSANDU: Luizinho Lopes caiu e chegou Claudinei Oliveira
9) REMO: Daniel Paulista pediu demissão e chegou Antônio Oliveira
10) VILA NOVA: Rafael Lacerda caiu e chegou Luizinho Lopes
11) OPERÁRIO: Bruno Pivetti caiu e chegou Alex
12) AMAZONAS: Guilherme caiu e chegou Márcio Zanardi
13) ATLÉTICO-GO: Fábio Mathias caiu e chegou Rafael Lacerda
14) VILA NOVA: Luizinho Lopes caiu e chegou Paulo Turra
15) AMÉRICA-MG: Enderson Moreira caiu e chegou Alberto Valentim
16) CUIABÁ: Guto Ferreira caiu e chegou Eduardo Barros
17) NOVORIZONTINO: Umberto Louzer caiu e chegou Enderson Moreira
18) PAYSANDU: Claudinei Oliveira caiu e chegou Márcio Fernandes
19) FERROVIÁRIA: Vinícius Bergantin caiu e chegou Claudinei Oliveira
20) REMO: Antônio Oliveira caiu e chegou Guto Ferreira
21) AVAÍ: Jair Ventura pediu demissão e chegou Vinícius Bergantin
22) VILA NOVA: Paulo Turra caiu e chegou Umberto Louzer
23) BOTAFOGO: Allan Aal caiu e assumiu o auxiliar Ivan Izzo
24) GOIÁS: Vágner Mancini caiu e chegou Fábio Carille
25) AMAZONAS: Márcio Zanardi foi demitido e chegou Aderbal Lana
26) PAYSANDU: Márcio Fernandes foi demitido e assumiu o auxiliar Ignácio Neto
