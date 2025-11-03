segunda-feira, 3 de novembro de 2025

Paysandu demite o técnico Márcio Fernandes pela segunda vez em 2025


Não é uma piada! É o retrato do futebol brasileiro, que beira o amadorismo, e reflete a realidade do rebaixado Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Márcio Fernandes (foto), que terminou a temporada de 2024 comandando o Papão da Curuzu e iniciou 2025 trabalhando no Campeonato Paraense, foi mandado embora no início do ano pela diretoria.

O Paysandu teve Luizinho Lopes, que iniciou a Série B, demitiu e trouxe Claudinei Oliveira, que deixou o Londrina para comandar o Papão, mas também acabou sendo dispensado. E, neste final de 2025, foi buscar mais uma vez Márcio Fernandes, que chegou para salvar o clube, outra vez, não conseguiu e nesta segunda-feira (3/11) foi demitido pela segunda vez nesta temporada do comando do lanterna da Série B, rebaixado para a Série C.

Após a derrota, de virada, por 2 a 1 para o Atlético-GO, em Goiânia, no último final de semana, pela 35ª rodada da Série B do Brasileiro, o Paysandu foi rebaixado oficialmente para a Série C. E, sem fazer a menor cerimônia, a diretoria demitiu mais uma vez Márcio Fernardes. Nas três últimas rodadas da competição, o auxiliar permanece do Papão, Ignácio Neto, será o treinador.

Curiosamente, Márcio Fernandes, assim que deixou o Paysandu, no início do ano, veio tentar salvar a Inter de Limeira no Campeonato Paulista. Também não conseguiu e foi rebaixado.

Em 35 rodadas da Série B, Márcio Fernandes é o 26º treinador a deixar o cargo. Confira a dança dos técnicos na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro:


DANÇA DOS TREINADORES NA SÉRIE B:


1) AMAZONAS: Eduardo Barros caiu e chegou Guilherme

2) ATHLETICO: Maurício Barbieri caiu e chegou Odair Hellmann

3) CRICIÚMA : Zé Ricardo caiu e chegou Eduardo Baptista

4) ATLETICO-GO: Cláudio Tencati caiu e chegou Fábio Mathias

5) BOTAFOGO: Márcio Zanardi caiu e chegou Allan Aal

6) ATHLETIC-MG: Roger caiu e chegou Rui Duarte

7) AMÉRICA-MG: William Batista caiu e chegou Enderson Moreira

8) PAYSANDU: Luizinho Lopes caiu e chegou Claudinei Oliveira

9) REMO: Daniel Paulista pediu demissão e chegou Antônio Oliveira

10) VILA NOVA: Rafael Lacerda caiu e chegou Luizinho Lopes

11) OPERÁRIO: Bruno Pivetti caiu e chegou Alex

12) AMAZONAS: Guilherme caiu e chegou Márcio Zanardi

13) ATLÉTICO-GO: Fábio Mathias caiu e chegou Rafael Lacerda

14) VILA NOVA: Luizinho Lopes caiu e chegou Paulo Turra

15) AMÉRICA-MG: Enderson Moreira caiu e chegou Alberto Valentim

16) CUIABÁ: Guto Ferreira caiu e chegou Eduardo Barros

17) NOVORIZONTINO: Umberto Louzer caiu e chegou Enderson Moreira

18) PAYSANDU: Claudinei Oliveira caiu e chegou Márcio Fernandes

19) FERROVIÁRIA: Vinícius Bergantin caiu e chegou Claudinei Oliveira

20) REMO: Antônio Oliveira caiu e chegou Guto Ferreira

21) AVAÍ: Jair Ventura pediu demissão e chegou Vinícius Bergantin

22) VILA NOVA: Paulo Turra caiu e chegou Umberto Louzer

23) BOTAFOGO: Allan Aal caiu e assumiu o auxiliar Ivan Izzo

24) GOIÁS: Vágner Mancini caiu e chegou Fábio Carille

25) AMAZONAS: Márcio Zanardi foi demitido e chegou Aderbal Lana

26) PAYSANDU: Márcio Fernandes foi demitido e assumiu o auxiliar Ignácio Neto

