Com Adriano Piemonte no comando, Jabaquara define comissão técnica para Série A4 do Paulista de 2026

A pouco mais de dois meses para o início do Campeonato Paulista da Série A4, o Jabaquara já definiu quem irá comandar a equipe na competição. Velho conhecido do torcedor, Adriano Piemonte estará à frente do Leão da Caneleira pela quinta temporada.
Ao seu lado, na comissão técnica, estarão Marcos Bruno, que irá acumular as funções de supervisor e auxiliar; Raphael Gaspar também como auxiliar técnico; Laércio Madeira, o Tico, será o preparador físico e Igor Inácio o treinador de goleiros. Fabiano Hashimoto ficará responsável pelo setor administrativo e Marcelo Galático o gerente de futebol.
``Mantivemos a base da comissão que trabalhou na A4 deste ano e outros profissionais vieram agregar ao nosso projeto. Já estamos empenhados na formação do elenco e realizando os primeiros treinos físicos. A ideia é definir pelo menos 90% do grupo no decorrer de dezembro, quando também iremos disputar alguns amistosos para aprimorar o entrosamento da equipe´´, detalhou Piemonte.
INÍCIO EM FEVEREIRO
A Série A4 de 2026 tem início no dia 1º de fevereiro, com a decisão prevista para 10 de maio. O formato será o mesmo das edições anteriores, com os 16 clubes participantes se enfrentando em turno único.
Ao término das 15 rodadas, os oito primeiros colocados avançam às quartas de final, que será disputada em confrontos de ida e volta, assim como as semifinais e a final.
As duas melhores equipes conquistam a promoção para a Série A3. Já os dois últimos da primeira fase serão rebaixados para a Segunda Divisão estadual de 2027.
Fonte e foto: Tática Assessoria
Nenhum comentário:
Postar um comentário