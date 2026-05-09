9 clubes trocaram de treinador em apenas 5 rodadas da Série C do Brasileiro

A dança dos treinadores segue a mil por hora no Campeonato Brasileiro da Série C em 2026. Em apenas cinco rodadas nada menos do que nove clubes já trocaram o comando de suas comissões técnicas. O último deles, por incrível que possa parecer, foi o líder isolado Amazonas, que perdeu Christian de Souza para o Santa Cruz, que disputa a mesma competição. Ele pediu demissão e se mandou para Recife para assumir a Cobra Coral.
Raul Cabral, que iniciou a Série C trabalho pelo Ypiranga, da cidade de Erechim-RS, já havia feito o mesmo na competição. Ele pediu dispensa do clube gaúcho para assumir o Figueirense e se mandou para Santa Catarina.
Confira a dança dos treinadores na Série C:
1) FIGUEIRENSE - Márcio Zanardi foi demitido e chegou Raul Cabral
2) YPIRANGA - Raul Cabral pediu demissão e chegou Gabardo Júnior
3) MARANHÃ0 - Márcio Guerreiro foi demitido e chegou Jerson Testoni
4) ANÁPOLIS- Angelo Luiz foi demitido e chegou Evaristo Piza
5) BOTAFOGO-PB: Lisca foi demitido e chegou Marcelo Fernandes
6) VOLTA REDONDA - William de Mattia foi demitido e chegou Mário Jorge
7) SANTA CRUZ - Claudinei Oliveira foi demitido e chegou Christian de Souza
8) AMAZONAS - Christian de Souza pediu demissão
9) ITABAIANA - Gilson Kleina (foto acima) foi demitido e chegou Marcelo Chamusca
