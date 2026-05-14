Juventus conquista Série A2 após 21 anos e celebra primeiro título da era SAF

Clube grená vence a Ferroviária fora de casa e coroou campanha de reconstrução com taça estadual
O Juventus conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista na última quarta-feira (13/5) ao vencer a Ferroviária por 2 a 1, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Após o empate sem gols no jogo de ida, disputado na Rua Javari, o clube da Mooca confirmou a taça fora de casa e voltou a conquistar um título estadual após 21 anos.
A última conquista da Série A2 havia acontecido em 2005. Agora, o troféu também marca o primeiro título da nova era do clube sob o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), implementado no fim de 2025. Além da taça, o Juventus já havia garantido o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista, recolocando o tradicional clube paulistano na elite estadual.
A campanha simboliza um momento de reconstrução esportiva, institucional e comercial vivido pelo Juventus nos últimos meses. Sob nova gestão, o clube aumentou sua média de público em 36% durante a competição, impulsionado por ações de aproximação com a torcida e fortalecimento da conexão com a Rua Javari. O crescimento também se refletiu no mercado, com aproximadamente R$ 3 milhões acumulados em patrocínios desde o início do projeto.
CEO do Juventus, Cláudio Fiorito celebrou o significado da conquista para o clube e para a nova fase da instituição.
``Esse título simboliza o reencontro do Juventus com a sua grandeza. A SAF nasceu com a missão de recolocar o clube na elite do futebol paulista sem perder a essência da Rua Javari, e conquistar a Série A2 logo nesse início de projeto mostra que tradição e gestão profissional podem caminhar juntas. O acesso já era histórico, mas levantar a taça torna esse momento ainda mais marcante para todos que fazem parte do Juventus´´, afirmou.
Segundo Fiorito, o planejamento do clube já mira os próximos passos para consolidar o Juventus na Série A1 e fortalecer a estrutura da instituição nos próximos anos.
``O nosso trabalho não termina com o título. A Série A1 exige um nível de estrutura, investimento e competitividade ainda maior, e já estamos preparando o clube para isso. Existe um projeto de longo prazo para modernização da Rua Javari, ampliação de capacidade, melhorias operacionais e fortalecimento da experiência do torcedor. Queremos que o Juventus volte a ser protagonista dentro e fora de campo´´, destacou.
O dirigente também ressaltou o impacto da campanha no fortalecimento do projeto da SAF e na retomada da ambição esportiva do clube.
``A campanha coroada com o título reforça a confiança no projeto da SAF e mostra que o Juventus voltou a ser um clube com ambição. Conseguimos reconectar a torcida com a Rua Javari, despertar interesse do mercado e criar uma base sólida para os próximos passos. O desafio agora é consolidar o Juventus na Série A1 e seguir construindo um clube sustentável, moderno e preparado para crescer nos próximos anos´´, completou.
Fonte e foto: PressFC
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