Museu do Futebol e Museu da Língua Portuguesa têm entrada gratuita no domingo da Virada Cultural

No Museu do Futebol, a principal atração é a estreia da exposição temporária Amarelinha, sobre a camisa da Seleção Brasileira. No Museu da Língua Portuguesa, público participa de visitas com o Núcleo Educativo
O Museu do Futebol e o Museu da Língua Portuguesa vão integrar a programação da Virada Cultural de São Paulo, que acontecerá das 18h do dia 23 (sábado) até as 18h do dia 24 de maio (domingo). Localizados no Estádio do Pacaembu e no prédio da Estação da Luz, respectivamente, ambos são instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
Os dois equipamentos culturais da capital paulista terão atividades especiais no domingo, dia 24, incluindo a exposição Amarelinha, a nova mostra temporária do Museu do Futebol. Nesta data, os dois museus serão gratuitos para todos os públicos, sendo uma excelente dica de passeio para quem estiver na cidade de São Paulo.
Virada no Museu do Futebol
A exposição Amarelinha contará a história da icônica camisa canarinho, criada após a derrota brasileira para o Uruguai na Copa do Mundo de 1950. Com curadoria de Marcelo Duarte e a equipe do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, o projeto combina memória esportiva, cultura e identidade brasileira com conteúdos interativos e um olhar sobre a materialidade, fabricação e preservação de itens históricos.
Outra novidade é o retorno da camisa que Pelé utilizou na Copa de 1970 à Sala Pelé, espaço da exposição principal do Museu dedicado ao Rei do Futebol. Vale ainda realizar uma visita mediada pelos educadores do Museu do Futebol. A atividade tem início na Sala Grande Área, passa pela mostra temporária e segue pela exposição principal, com duração aproximada de 1h30. Os grupos, de até 15 pessoas, são formados por ordem de chegada. A atividade vai acontecer às 11h e às 14h.
Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de futebol masculino, a visita ao Museu do Futebol é uma oportunidade de reunir amigos e mergulhar na história do Brasil por meio do esporte mais popular do país.
Virada no Museu da Língua Portuguesa
Quem vier ao Museu da Língua Portuguesa poderá participar de visitas mediadas pelo Núcleo Educativo à exposição principal (às 10h e às 13h) e ao histórico prédio da Estação da Luz (às 11h e às 15h). Os grupos são formados 15 minutos antes, no Pátio A, perto da bilheteria.
No passeio pela exposição principal, os educadores passam por experiências que abordam a diversidade da língua portuguesa falada no Brasil. Uma das passagens obrigatórias é pelo Português do Brasil, linha do tempo que narra a história da nossa língua desde o Império Romano até os dias atuais, ressaltando a influência e as marcas das línguas indígenas, africanas e europeias no português brasileiro.
Já a visita ao icônico prédio da Estação da Luz permite que o público caminhe por locais que no dia a dia não tem acesso. Entre eles, a área histórica, que ainda detém detalhes da arquitetura de 1901, quando a atual sede da Estação da Luz – e do Museu – foi inaugurada.
Ambas as visitas se encerram no terraço da Estação da Luz, onde há uma vista privilegiada da torre do relógio, do Parque Jardim da Luz, da Estação Júlio Prestes e outros edifícios do centro da capital paulista.
Virada Cultural
A Virada Cultural é um dos principais eventos culturais gratuitos do país. Ao longo de 24 horas ininterruptas de programações artísticas, a Prefeitura de São Paulo promove espetáculos musicais, teatrais e de dança, e firma parcerias com instituições como o Museu do Futebol e o Museu da Língua Portuguesa. Com centenas de atividades, a Virada mobiliza milhões de pessoas e incentiva a ocupação da cidade, ampliando o acesso democrático à cultura.
SERVIÇO
Museu do Futebol na Virada Cultural
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Grátis no dia 24 de maio (domingo) – Virada Cultural
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
Museu da Língua Portuguesa
Praça da Luz, s/n – Luz – São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)
R$ 25 (inteira); R$ 12,50 (meia)
Grátis às terças-feiras e aos domingos
Grátis para crianças até 7 anos
Acesso pelo Portão A
Venda de ingressos na bilheteria e pela internet
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A Temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
SOBRE O MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA
Localizado na Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa tem como tema o patrimônio imaterial que é a língua portuguesa e faz uso da tecnologia e de suportes interativos para construir e apresentar o seu acervo. O público é convidado para uma viagem sensorial e subjetiva, apresentando a língua como uma manifestação cultural viva, rica, diversa e em constante construção.
O Museu da Língua Portuguesa é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido e implantado em parceria com a Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCÍNIOS E PARCERIAS
A temporada 2026 do Museu da Língua Portuguesa conta com patrocínio máster da Petrobras e da Motiva, por meio do Instituto Motiva; patrocínio do Instituto Votorantim e da Vale; apoio do Instituto Ultra, do Itaú Unibanco, da CAIXA - Governo do Brasil. Conta, ainda, com as empresas parceiras Machado Meyer, Porto, Unipar e Alcaçuz. Revista Piauí, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux são parceiros de mídia. O Museu da Língua Portuguesa é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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