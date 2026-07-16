Butantã Shopping recebe Fut Encontro com análise dos finalistas do maior torneio de futebol do planeta

Evento gratuito acontece nesta sexta-feira, dia 17, às 19h, e reúne jornalistas esportivos e apaixonados por futebol
Nesta sexta-feira, dia 17 de julho, o Butantã Shopping, localizado na zona oeste e administrado pelo Carrefour Property, promove mais uma edição do Fut Encontro, uma noite dedicada aos apaixonados por futebol que traz uma super análise dos finalistas do maior torneio de futebol do planeta. O evento promete muita resenha e acontece no piso 1, às 19h, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição.
O encontro analisa o confronto de Espanha e Inglaterra x Argentina, jogo que define o grande campeão da Copa do Mundo de 2026. A resenha passa pela trajetória das seleções, força dos elencos, favoritismo, leitura tática, peso das camisas e jogadores que podem decidir a partida em um lance.
O time escalado para o encontro conta com Pedro Marques, jornalista da Jovem Pan, Luiz Fernando Shrocatti, jornalista, Daniel Perrone, jornalista e comunicador, Betão, ex-jogador do Corinthians, e Kaue Marques, criador de conteúdo.
``O futebol tem essa força de aproximar pessoas, provocar debate e criar histórias antes mesmo de a bola rolar. No Fut Encontro, queremos trazer esse clima para dentro do Butantã Shopping, reunindo quem quer entender melhor os finalistas, discutir favoritismos e entrar no aquecimento para a grande decisão´´, afirma Franklin Pedroso, coordenador de marketing do Butantã Shopping.
O evento também vale como horas complementares para estudantes de cursos ligados à comunicação e ao esporte.
Sobre o Butantã Shopping:
O Butantã Shopping é o primeiro shopping do Grupo Carrefour, administrado e comercializado pela unidade de negócios Carrefour Property. Inaugurado em 3 de maio de 1994, o empreendimento tem como âncora principal o Hipermercado Carrefour, além de Daiso, Lojas Americanas, Praia Hall, Preçolândia, Renner e Smart Fit Academia. O shopping leva o nome do bairro em que está localizado, a oeste da cidade de São Paulo, próximo aos bairros do Morumbi, Raposo Tavares, Rio Pequeno, Vila Andrade, Campo Limpo, Jardim Guedala, Vila Sônia e Jardim Previdência, bem como dos municípios de Osasco, Taboão da Serra e Cotia. O Carrefour Property é a unidade de negócios do Grupo Carrefour Brasil que atua na gestão e desenvolvimento do portfólio imobiliário da companhia, composto por 310 imóveis próprios que somam mais de 14 milhões de m2.
Sobre o Carrefour Property:
Presente desde 2012 no país, o Carrefour Property é a unidade de negócios do Grupo Carrefour Brasil que atua na gestão e desenvolvimento do portfólio imobiliário da companhia. Com a incorporação do Grupo BIG ao Grupo Carrefour Brasil, a companhia passou a ter em seu portfólio mais de 17 milhões de m² de área de terreno e mais de 430 imóveis próprios. Atualmente, o Carrefour Property administra mais de 250 galerias comerciais em 19 estados e mais de 130 municípios, que contam com mais de 3.200 lojistas, além de três shopping centers — incluindo o Butantã Shopping, o Jardim Pamplona Shopping e o Paseo Alto das Nações, em São Paulo. Juntas, essas operações somam mais de 400 mil m² de área bruta locável (ABL).
Com a missão de proporcionar espaços que trazem ao consumidor conveniência, entretenimento e praticidade, a força do Carrefour Property reside na combinação do conhecimento e experiência imobiliária com a estratégia dos três pilares estratégicos do Grupo: combate à fome e desigualdades, diversidade e inclusão e comprometimento com agendas sustentáveis, colocando o cliente sempre no centro de todos os projetos. A unidade de negócios também tem a expertise no desenvolvimento imobiliário em diversos formatos que beneficiam todos os ecossistemas, além da experiência na gestão dos ativos da maior empregadora privada do país.
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