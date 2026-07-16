Copa Paulista Rivalo começa nesta sexta-feira (17) com 16 clubes e vagas nacionais em disputa

A bola começa a rolar nesta sexta-feira (17/7) para a 27ª edição da Copa Paulista, que passa a se chamar Copa Paulista Rivalo 2026. Pela primeira vez, a empresa detém o naming right do torneio, ampliando sua presença no futebol paulista e fortalecendo a parceria com a Federação Paulista de Futebol.
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A abertura será às 19h30, com o confronto entre Marília e Grêmio Prudente, em Marília. A partida inicia a disputa entre 16 clubes, que entram em campo não apenas pelo título, mas também por duas vagas no calendário nacional de 2027.
Ao fim da competição, o campeão poderá escolher entre a participação na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro da Série D. O vice-campeão ficará com a vaga remanescente. Todos os jogos terão transmissão ao vivo pelo YouTube Paulistão, Metrópoles, Xsports e Ulisses TV.
Na primeira fase, os 16 participantes estarão distribuídos em quatro grupos regionalizados, com quatro equipes em cada chave. Os clubes se enfrentarão em turno e returno dentro dos próprios grupos. Os líderes avançam diretamente às quartas de final, enquanto segundos e terceiros colocados disputarão o play-in. A partir das quartas, todos os confrontos serão definidos em partidas de ida e volta até a decisão do título.
O XV de Piracicaba chega à esta edição como atual campeão e também como um dos maiores vencedores da história da Copa Paulista. Com três títulos, o clube divide a liderança do ranking de conquistas com o Paulista de Jundiaí.
Criada em 1999, a Copa Paulista consolidou-se como uma das principais competições do segundo semestre do calendário estadual. Ao reunir clubes de diferentes regiões de São Paulo, o torneio amplia o calendário das equipes, abre espaço para a formação de atletas e oferece aos finalistas um caminho direto para o cenário nacional.
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Fonte: FPF
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