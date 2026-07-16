Museu do Futebol transmite Espanha x Argentina em telão e faz programação especial gratuita

Para celebrar a finalíssima da maior Copa do Mundo de todos os tempos, o Museu transmite de forma gratuita a partida
A Copa do Mundo de 2026 já tem seus finalistas: Espanha entra em campo em busca do seu segundo mundial e, enquanto isso, a Argentina de Messi briga por sua quarta taça. Para celebrar o fim dessa edição histórica, que reuniu 48 seleções o Museu do Futebol faz a transmissão do jogo de forma gratuita na área externa e no auditório. Localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.
Das 10h às 16h, haverá atividades do projeto Férias no Museu e da Pracinha da Copa. Às 16h, antes do apito inicial, o Dj Vitão embala o público e esquenta o clima para a partida. A programação foi pensada para toda a família, com diversas opções para os torcedores ao longo do dia. As visitas educativas acontecem em dois horários, às 11h e 14h e 17h, aprofundando histórias e curiosidades do torneio.
Para visitar as exposições, a bilheteria fica aberta das 9h às 17h, com permanência no museu até as 18h. Os ingressos custam R$ 24,00 e R$ 12,00 (meia entrada), sendo que crianças até 7 anos não pagam.
Em cartaz:
Amarelinha
Quem for participar da programação ainda pode conferir a exposição temporária Amarelinha que conta a história da famosa camisa amarela da Seleção Brasileira. A mostra explica como, após a derrota na final de 1950, o uniforme branco foi substituído pela “camisa canarinho”, que é um dos maiores símbolos do futebol e da cultura brasileira. Ao reunir 18 camisas de grandes ídolos de diferentes épocas, a exposição apresenta a evolução desse símbolo ao longo de mais de 70 anos e propõe um diálogo entre gerações de torcedores.
Festa na Copa
A sala Zona Mista, dentro do Museu, se transforma em um espaço de celebração com a mostra Festa na Copa. Quando o assunto é futebol, a torcida brasileira dá um verdadeiro show e essa festa popular é retratada neste ambiente, que destaca as comemorações que tomam conta das ruas, bares e casas, apresentando a paixão do brasileiro pelo jogo.
O churrasquinho, a cerveja, as buzinas, os fogos de artifício, os instrumentos musicais e diversos acessórios traduzem o colorido, o ritmo e a energia da torcida canarinho. Até o cão Caramelo, símbolo de resistência, simpatia e lealdade, marca presença na mostra, que reúne elementos icônicos do torcedor brasileiro, como ruas pintadas, bandeiras, vuvuzelas, chapéus e óculos em verde e amarelo.
SERVIÇO
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A Temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia, Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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