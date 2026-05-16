Os cinco feitos do Vitória na classificação sobre o Flamengo para as oitavas de final da Copa do Brasil

O Vitória fez história na última quinta-feira (14/5), no Barradão. Ao vencer o Flamengo por 2 a 0 e se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Leão da Barra alcançou feitos para poucos, dentro e fora do clube, conforme o levantamento do Bolavip Brasil revela a partir de agora.
No dia seguinte ao resultado, é hora do torcedor do Vitória comemorar.
Vitória iguala melhores campanhas nos últimos 14 anos
O lugar entre os 16 melhores times da Copa do Brasil recoloca o Vitória num patamar que não era ocupado há muito tempo. Depois de 2012, quando se classificou para as quartas de final, o Leão da Barra chegou às oitavas de final apenas duas vezes, em 2018 e 2021.
Com a vitória sobre o Flamengo, o time de Salvador volta a figurar entre a elite da Copa do Brasil e agora aguarda sorteio para descobrir quem será o próximo adversário.
Vitória iguala maior premiação conquistada pelo clube na Copa do Brasil
Dois jogos e uma classificação foram suficientes para o Vitória igualar um recorde pessoal: o de maior premiação em dinheiro arrecadada com a Copa do Brasil. O clube de Salvador acumulou até o momento R$ 5 milhões pela participação na competição e posterior classificação para as oitavas de final.
O valor é o mesmo acumulado pelo Vitória em 2024, quando o time chegou à terceira fase. Apesar de ter parado antes na competição naquele ano, o Vitória ganhou os mesmos R$ 5 milhões porque disputou antes a primeira e a segunda fase.
Vitória volta a ir mais longe que o Bahia na Copa do Brasil depois de 10 anos
Na eterna rivalidade com o Bahia, o Vitória já tem mais história para contar na Copa do Brasil, afinal, foi finalista da competição em 2010. Já o tricolor tem como melhor campanha no torneio uma ida à semifinal, em 2024.
Entretanto, nos últimos anos, a superioridade do Bahia na Copa do Brasil foi recorrente, com o time indo mais longe do que o Vitória seguidamente, desde 2016. Isso, esse ano, acabou, com o Vitória classificado para as oitavas de final e o Bahia eliminado na quinta fase.
Vitória impõe maior fracasso ao Flamengo na Copa do Brasil desde 2016
Poucos times podem se vangloriar de serem carrascos do Flamengo na Copa do Brasil. O Vitória é um deles. Essa foi a segunda vez que o Leão da Barra derrubou o rubro-negro carioca na competição, a primeira vez foi em 1998.
Esse triunfo atual tem um sabor ainda mais especial, uma vez que desde 2019 o Flamengo se consolidou entre as duas maiores potências do futebol brasileiro e sul-americano, ao lado do Palmeiras. Tanto que desde 2016 nenhum time conseguia eliminar o Flamengo antes das oitavas de final. O Vitória conseguiu.
Vitória é segundo time a reverter desvantagem contra o Flamengo em mata-matas desde 2019
Dentro dessa fase hegemônica do Flamengo, o Vitória conseguiu um feito muito raro: eliminou a equipe carioca num jogo de mata-mata depois de sair do jogo de ida em desvantagem.
Desde que o Flamengo se consolidou como potência continental, apenas o Olimpia (PAR), na Libertadores de 2023, havia revertido na partida de volta desvantagem sofrida na ida. Agora, os paraguaios têm a companhia dos baianos do Vitória, que perderam o primeiro jogo por 2 a 1, mas fizeram 2 a 0 no segundo para sair com a classificação.
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