terça-feira, 21 de julho de 2026

Confira datas, horários e locais das semifinais da Bezinha


As datas, horários e locais das semifinais do Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, foram definidas em Conselho Técnico realizado no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. Os jogos de ida acontecerão no sábado (25) e domingo (26), enquanto os duelos decisivos serão no domingo (2).

Flamengo e Independente iniciam as semifinais no sábado (25), às 15h, em Guarulhos, em confronto que será transmitido pelo canal do Paulistão no YouTube e pela Ulisses TV. Já América e Itaquaquecetuba se enfrentarão no domingo (26), às 10h, em São José do Rio Preto. O duelo será transmitido pela Ulisses TV.

Ambos os confrontos da volta acontecerão no domingo (2), às 10h. Em caso de empate no placar agregado, a definição dos finalistas e, consequentemente, dos clubes que ascenderão de divisão acontecerá nos pênaltis.

Confira as datas das semifinais:

Jogos de ida

Sábado (25)

15h

Flamengo x Independente – YouTube Paulistão e Ulisses TV

Domingo (26)

10h

América x Itaquaquecetuba – Ulisses TV


Jogos de volta

Domingo (2)

10h

Itaquaquecetuba x América – Ulisses TV

Independente x Flamengo - YouTube Paulistão e Ulisses TV

Posted by at

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários (Atom)