Confira datas, horários e locais das semifinais da Bezinha

As datas, horários e locais das semifinais do Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, foram definidas em Conselho Técnico realizado no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. Os jogos de ida acontecerão no sábado (25) e domingo (26), enquanto os duelos decisivos serão no domingo (2).
Flamengo e Independente iniciam as semifinais no sábado (25), às 15h, em Guarulhos, em confronto que será transmitido pelo canal do Paulistão no YouTube e pela Ulisses TV. Já América e Itaquaquecetuba se enfrentarão no domingo (26), às 10h, em São José do Rio Preto. O duelo será transmitido pela Ulisses TV.
Ambos os confrontos da volta acontecerão no domingo (2), às 10h. Em caso de empate no placar agregado, a definição dos finalistas e, consequentemente, dos clubes que ascenderão de divisão acontecerá nos pênaltis.
Confira as datas das semifinais:
Jogos de ida
Sábado (25)
15h
Flamengo x Independente – YouTube Paulistão e Ulisses TV
Domingo (26)
10h
América x Itaquaquecetuba – Ulisses TV
Jogos de volta
Domingo (2)
10h
Itaquaquecetuba x América – Ulisses TV
Independente x Flamengo - YouTube Paulistão e Ulisses TV
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