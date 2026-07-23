Portuguesa Santista renova com Sérgio Guedes para o Paulistão A2 de 2027

Técnico de 63 anos seguirá no comando da Briosa após conquistar o título do Campeonato Paulista Série A3 nesta temporada
A Portuguesa Santista definiu a continuidade do trabalho para a temporada de 2027. Após a conquista do Campeonato Paulista Série A3 deste ano, o técnico Sérgio Guedes teve seu vínculo renovado e permanecerá no comando da Briosa para a disputa do Paulistão A2.
A renovação reforça a confiança do clube no trabalho desenvolvido pelo treinador de 63 anos, que seguirá à frente da equipe em sua quarta passagem pela Portuguesa Santista. Identificado com a história da Briosa, Sérgio acumula campanhas marcantes e importantes conquistas no comando da equipe.
Durante sua trajetória no clube, o treinador conduziu a Portuguesa Santista ao acesso da Série A3 para a Série A2 do Campeonato Paulista em 2018, conquistou o título da Copa Paulista em 2023 e, nesta temporada, levou a equipe ao título da Série A3, garantindo o retorno à Série A2.
Ao todo, Sérgio Guedes soma 164 partidas no comando da Briosa, com 81 vitórias, 36 empates e 47 derrotas, alcançando um aproveitamento de quase 57%. A renovação representa a continuidade de um trabalho vitorioso e do planejamento da Portuguesa Santista para a disputa do Paulistão A2 de 2027.
Fonte e foto: assessoria de imprensa da Briosa
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