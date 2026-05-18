Camisa usada por Pelé na final da Copa de 70 volta a ser exibida no Museu do Futebol

A icônica camisa do Rei é uma das atrações da instituição para a Copa do Mundo
Se a camisa amarela da Seleção Brasileira virou um ícone global, muito se deve à Copa de 1970, em que o Brasil se sagrou tricampeão em uma campanha impecável. Em campo, o destaque, é claro, foi Edson Arantes do Nascimento – o Pelé - que marcou um dos quatro gols brasileiros na final contra a Itália. A partir do dia 19 de maio de 2026, o público poderá ver de perto a camisa usada pelo Rei do Futebol naquela partida, mais de meio século atrás. O manto canarinho volta a ocupar sua vitrine de honra na exposição principal do Museu, na sala construída recentemente em homenagem a Pelé.
Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
Este uniforme faz parte do acervo do Museu desde sua inauguração, em 2008. A conservação de têxteis é um desafio constante, pois os materiais são suscetíveis à ação de agentes externos como luz e a gravidade. Por isso, para garantir sua conservação adequada, a camisa é periodicamente tirada da vitrine para ser analisada detalhadamente.
Nesse momento, ela passa por procedimentos de limpeza e um período de “descanso”. Com estes cuidados, ela ficará preservada por mais tempo e poderá continuar sendo elo entre o público e a memória da Seleção Brasileira tricampeã. Fazendo par com a camisa de Pelé, será exibida em uma vitrine ao lado um uniforme da Copa de 1994 assinado pelos jogadores tetracampeões.
A presença destas camisas na exposição não é coincidência: além da Copa do Mundo FIFA de futebol masculino de 2026, que começa em breve, o Museu do Futebol abre em 22 de maio a exposição temporária Amarelinha que conta, justamente, a história da camisa amarela da Seleção Brasileira. Além dos dois uniformes na exposição principal, o público poderá ver mais 18 camisas raras usadas por ídolos brasileiros de várias gerações nas Copas de 1958 a 2022.
Quando a camisa de Pelé da final de 1970 está descansando, o Museu aproveita para exibir outros itens históricos, emprestados por colecionadores ou por atletas e ex-atletas. O momento da troca é sempre muito especial para o Museu do Futebol, mobilizando profissionais de museologia, operações, montagem e comunicação. Poucas pessoas estão habilitadas a tocar nos uniformes e sempre usando luvas e técnicas apropriadas – esse processo será mostrado nas redes sociais do Museu.
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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