Da Caneleira para a Vila: volante revelado pelo Jabaquara, Riquelme vai defender o Sub 17 do Santos

Mais um atleta formado nas categorias de base do Jabaquara despertou o interesse de um gigante do futebol brasileiro. Riquelme, meio-campista nascido em 2009, assinou contrato para reforçar o Santos FC nos campeonatos Brasileiro e Paulista Sub-17.
Diretor da D. Aquino Sports, empresa responsável pela gestão da base do Leão da Caneleira, em parceria com a Mundek Sports e a BZ13, Daniel Aquino não poupa elogios ao novo atleta do Peixe.
``O Riquelme pode atuar como primeiro ou segundo volante e também como meia. Ele tem forte poder marcação, mas também qualidade na saída de bola, visão de jogo e ainda sabe cobrar faltas. Fez vários gols pelo Jabaquara no ano passado. Não tenho dúvidas que ele tem potencial para chegar ao elenco profissional em breve´´, declarou o gestor.
LIDERANÇA
Paulista de Cubatão, Riquelme Ramos de Araújo nasceu no dia 27 de junho de 2009. O volante de 1,78 metro de altura e 77 quilos chegou ao Jabaquara em 2024 e, no ano passado, foi um dos alicerces do elenco do Leão da Caneleira na excelente campanha no Campeonato Paulista Sub-17 e na conquista do título da Paulista Cup da categoria.
``Outra característica importante do Riquelme é seu espírito de liderança. Ele se posiciona dentro e fora de campo e é muito respeitado pelos companheiros. Foi nosso capitão no sub-15 e em diversos jogos no sub-17, mesmo em seu primeiro ano na categoria´´, acrescentou Daniel Aquino.
Riquelme já trabalha no CT Rei Pelé para a sequência do Campeonato Paulista e também para o Brasileiro Sub-17, cuja estreia do Santos está marcada para o próximo dia 30, diante do Fluminense, no Rio de Janeiro.
Fonte: Tática - Foto:
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