Férias no Museu: programação no Museu do Futebol vai até 2 de agosto

Projeto "Férias no Museu" ocupa área externa com brincadeiras, jogos, oficinas e experiências educativas para crianças e famílias
As férias de julho estão terminando, mas ainda dá tempo de aproveitar. O Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, segue com o projeto Férias no Museu, com atividades gratuitas na área externa que combinam diversão, aprendizado e experiências interativas inspiradas no universo das Copas do Mundo.
Com o tema Festa na Copa em Férias, a programação é voltada crianças, adolescentes e suas famílias a vivenciarem o futebol para além do campo, por meio de experiências que valorizam o brincar, a criatividade, a convivência e as expressões culturais que fazem do torneio um dos maiores encontros entre povos e torcidas do mundo. Até 2 de agosto, as atividades acontecem de terça a domingo, das 10h às 17h, com acompanhamento de mediadores. Aos sábados, o público pode participar de oficinas especiais conduzidas pelo artista Cleber TTC, com propostas de criação coletiva inspiradas na cultura visual das Copas do Mundo.
As atividades são divididas em estações temáticas que remetem à Copa do Mundo e à exposição temporária Amarelinha, que conta a história da camisa da Seleção Brasileira. Ao todo, são cinco espaços voltados da primeira infância aos jovens acompanhados de suas famílias.
Na estação Primeiros Passes, o público encontra atividades lúdicas como brincadeiras com bola, jogos infantis e pintura, voltadas a crianças a partir dos três anos. Na Estação Amarelinhas, famílias participam de jogos e desafios inspirados na exposição temporária, no formato do tradicional jogo de rua que marcou gerações.
Já o Campinho Festa na Copa oferece uma quadra inflável para partidas animadas e desafios como chute ao gol, em um ambiente de movimento e diversão. E a estação na Carinha de Copa a torcida ganha destaque com pinturas faciais inspiradas nas seleções, cores e símbolos das Copas do Mundo.
Para completar, o espaço Brincar de Futebóis reúne diferentes formas de jogar futebol em versões de mesa, com atrações como pebolim, futebol de botão, futmesa, tamancobol, ping pong e air hockey.
Para visitar as exposições, a bilheteria fica aberta das 9h às 17h, com permanência no museu até as 18h. Os ingressos custam R$ 24,00 e R$ 12,00 (meia entrada), sendo que crianças até 7 anos não pagam.
Em cartaz:
Amarelinha
Quem for participar da programação ainda pode conferir a exposição temporária Amarelinha que conta a história da famosa camisa amarela da Seleção Brasileira. A mostra explica como, após a derrota na final de 1950, o uniforme branco foi substituído pela “camisa canarinho”, que é um dos maiores símbolos do futebol e da cultura brasileira. Ao reunir 18 camisas de grandes ídolos de diferentes épocas, a exposição apresenta a evolução desse símbolo ao longo de mais de 70 anos e propõe um diálogo entre gerações de torcedores.
Festa na Copa
A sala Zona Mista, dentro do Museu, se transforma em um espaço de celebração com a mostra Festa na Copa. Quando o assunto é futebol, a torcida brasileira dá um verdadeiro show e essa festa popular é retratada neste ambiente, que destaca as comemorações que tomam conta das ruas, bares e casas, apresentando a paixão do brasileiro pelo jogo.
O churrasquinho, a cerveja, as buzinas, os fogos de artifício, os instrumentos musicais e diversos acessórios traduzem o colorido, o ritmo e a energia da torcida canarinho. Até o cão Caramelo, símbolo de resistência, simpatia e lealdade, marca presença na mostra, que reúne elementos icônicos do torcedor brasileiro, como ruas pintadas, bandeiras, vuvuzelas, chapéus e óculos em verde e amarelo.
SERVIÇO
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia, Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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