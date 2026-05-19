Convocado, Neymar se tornará o mais velho a disputar uma Copa entre os maiores goleadores da Seleção

Convocado para disputar sua quarta Copa do Mundo, Neymar se tornou exceção a uma regra entre os maiores goleadores da história da Seleção Brasileira: a de se despedirem precocemente dos Mundiais. Levantamento do Bolavip Brasil mostra que o atacante do Santos será o mais velho a jogar o torneio entre os 10 maiores artilheiros da Amarelinha.
Chamado por Carlo Ancelotti, Neymar vai superar, por alguns dias, o atacante Bebeto. O ex-jogador estreou no seu terceiro Mundial, na França, contra a Escócia, com 34 anos e 114 dias. Ele aparece na sexta colocação dos maiores goleadores históricos do Brasil, com 39 gols.
Se Neymar jogar a estreia do Brasil nos Estados Unidos este ano, no dia 13 contra Marrocos, terá 34 anos e 128 dias quando entrar em campo. Já a média de idade dos outros nove maiores goleadores da seleção quando se despediram dos Mundiais é de 29,6 anos.
Neymar é o jogador com mais gols feitos pelo Brasil. São 79, dois a mais do que o Rei do Futebol, Pelé. O eterno camisa 10 disputou seu último Mundial, o de 1970, com 29 anos. Completaria 30 naquele ano.
Um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro que conseguiu disputar um Mundial já veterano foi o meia Zico, que jogou a Copa de 1986, no México. O Galinho marcou 48 gols com a camisa do Brasil. Naquele ano, ele tinha 33 anos.
Lesões, indisciplinas e até desejo próprio explicam despedidas precoces
Neymar correu contra o tempo e contra as lesões para ser chamado por Carlo Ancelotti e conseguiu seu lugar entre os 26, mesmo já não estando no auge.
Ronaldo, por exemplo, não teve a mesma sorte. Depois dos problemas físicos e do ganho de peso após a Copa do Mundo de 2006, o Fenômeno ficou fora da lista de 2010 mesmo tendo algum brilho com a camisa do Corinthians.
Já Romário acabou jogando sua última Copa do Mundo aos 28 anos por problemas físicos e disciplinares. Em 1998, foi convocado, mas, aos 32 anos, teve de ser cortado por lesão. Quatro anos depois, aos 36, chegou a fazer parte dos planos de Luiz Felipe Scolari, mas desentendimentos com o treinador fizeram com que ficasse fora da lista.
Ronaldinho Gaúcho foi outro que ficou fora dos Mundiais muito cedo: campeão aos 22 anos e titular do time que caiu nas quartas de final em 2006, aos 26, ficou fora da lista de convocados por Dunga para a Copa de 2010. Sem problemas físicos, foi uma opção do treinador.
O caso mais emblemático foi o de Pelé. Aos 30 anos, depois de vencer a Copa de 1970, a quarta que disputou, o Rei do Futebol decidiu se aposentar da Seleção Brasileira. Quatro anos depois, por mais que ainda seguisse jogando em alto nível pelo Santos, Pelé manteve sua decisão de não jogar mais pelo Brasil, que foi ao Mundial de 1974 sem o Rei.
Os 10 maiores artilheiros da seleção e a idade com que disputaram a última Copa:
1 - Neymar: 79 gols, 34 anos e 128 dias
2 - Pelé: 77 gols, 29 anos
3 - Ronaldo Fenômeno: 62 gols, 29 anos
4 - Romário: 55 gols, 28 anos
5 - Zico: 48 gols, 33 anos e 28 dias
6 - Bebeto: 39 gols, 34 anos e 114 dias
7 - Rivaldo - 35 gols, 30 anos
8 - Jairzinho - 33 gols, 29 anos
9 - Ronaldinho Gaúcho - 33 gols, 26 anos
10 - Ademir de Menezes - 32 gols, 29 anos
Sobre o Bolavip Brasil
O Bolavip Brasil apresenta o melhor do esporte, com o objetivo de entreter os fãs e promover debates. Com sedes nas principais cidades da América, a marca conta coletivamente com uma equipe de cerca de 200 criadores de conteúdo, que são amplamente reconhecidos como autoridades em futebol, estatísticas e dados esportivos.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
Nenhum comentário:
Postar um comentário