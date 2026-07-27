Novo reforço da Inter de Limeira, Heitor Roca vive expectativa de estreia diante de ex-clube e reforça confiança em acesso

Mesmo na liderança da Série C do Brasileiro, a Inter de Limeira segue reforçando o seu elenco com o intuito de buscar o acesso. O último contratado pela equipe alvinegra foi o lateral-esquerdo Heitor Roca, que estava defendendo o Criciúma, que fechou o turno da Série B na liderança.
Paulista da cidade de Botucatu, Heitor Roca retorna ao futebol de São Paulo após passagens por: Ponte Preta, Guarani, Marília, União Suzano e São José. O lateral-esquerdo não escondeu a felicidade pelo acerto com a Inter e reforçou sua entrega para o grande objetivo do clube no ano, que é o acesso à Série B.
``Estou muito contente com esse acerto com a Internacional de Limeira. Fui bem recepcionado e vim para cá com intuito de ajudar o time a conquistar os objetivos. Primeiramente o acesso e, depois, brigarmos também pelo título nacional que seria um marco na história do clube´´, comentou o atleta.
Na próxima segunda-feira (27), às 20h, a Inter de Limeira defenderá a liderança da Série C em duelo contra um velho conhecido de Heitor Roca: o Guarani. A partida acontecerá no estádio Brinco de Ouro. O Bugre é o quinto colocado com 23 pontos, dois pontos a menos que a Inter, ou seja, confronto direto pela ponta da tabela.
``Tenho um respeito muito grande pelas equipes de Campinas. Ponte Preta e Guarani ajudaram na minha formação como atleta profissional. Tenho trabalhado intensamente desde a minha chegada para estar ao menos entre os relacionados e, se tiver oportunidade de entrar em campo, darei o meu máximo para ajudar no aumento da sequência invicta da Internacional de Limeira e, consequentemente, na manutenção da liderança da competição´´, finalizou.
Foto: Divulgação / Inter - Fonte: AV
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