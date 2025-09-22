Barra-SC x Santa Cruz disputam o título da Série D nos dois próximos sábados

O campeão da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 será decidido nos dias 27 de setembro e 4 de outubro. No próximo sábado (27), os finalistas Santa Cruz e Barra-SC iniciam a disputa pelo título na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), às 17 horas.
Com uma campanha superior em relação ao Santa Cruz, o Barra-SC recebe o jogo de volta no dia 4 do próximo mês, às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC).
As duas partidas serão transmitidas pelo Metrópoles. Caso haja empate no placar agregado, o campeão será definido em uma disputa por pênaltis.
Vale lembrar que além de Barra e Santa Cruz, também garantiram o acesso à Série C do Brasileiro a Inter de Limeira, do interior de São Paulo, e o Maranhão.
Nenhum comentário:
Postar um comentário