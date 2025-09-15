Confira a tabela com dias, horários e locais das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub 20 - Primeira Divisão

Foram definidas as datas, horários e locais das partidas de ida e volta da terceira fase (oitavas de final) do Campeonato Paulista Sub-20 Série A (Primeira Divisão). As 16 equipes que seguem vivas na disputa pelo título da categoria jogarão em turno e returno no dias 19 e 26 de setembro com partidas acontecendo na parte da manhã e da tarde.
Conforme o regulamento, as equipes que vencerem no placar agregado das duas partidas avançam às quartas de final da competição. Em caso de empate ao final dos dois confrontos a vaga será decidida na disputa de penalidades.
Clique aqui e confira a tabela da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-20:
Nenhum comentário:
Postar um comentário