Mesmo após derrota em casa, goleiro Gabriel segue confiante na classificação do Oeste na Copa Paulista

Rubrão encara o XV neste sábado em Piracicaba na volta das quartas de final
O sábado (13/9) será decisivo para as pretensões do Oeste na Copa Paulista. Às 18 horas, o clube de Barueri, que vem se fixando na cidade de Osasco, enfrenta o forte XV de Piracicaba, no Estádio Barão da Serra Negra, no jogo de volta das quartas de final.
Apesar da derrota na cidade de Osasco por 1 a 0 na partida de ida, o goleiro Gabriel segue confiante na luta pela classificação às semifinais. E lembra o que aconteceu na etapa anterior.
``Nas oitavas também perdemos para a Portuguesa Santista em Osasco, mas conseguimos reverter ganhando por 2 a 0 em no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Respeitamos o XV e sabemos que a missão será bastante difícil, mas treinamos forte durante a semana e acredito que a história poderá se repetir amanhã (sábado) em Piracicaba´´, declarou o atleta revelado na base da Ponte Preta e que conta com gestão de carreira da BL Sports.
Fonte: Tática
