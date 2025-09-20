Museu do Futebol promove dia de apresentações artísticas com o Festival Cultura Futebol Clube

Com programação gratuita e para todas as idades, a segunda edição do festival acontece em 27 de setembro reunindo atrações culturais inspiradas no futebol
O Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, realizará no dia 27 de setembro (sábado) o Festival Cultura Futebol Clube. Com programação gratuita e indicada para pessoas de todas as idades, o evento vai reunir diferentes atrações artísticas que têm em comum o futebol como inspiração.
A ideia é oferecer ao público momentos de diversão e cultura na área externa e no auditório do museu, localizado no Estádio do Pacaembu. Serão quatro apresentações das 10h às 17h30, reunindo, teatro, literatura e música.
Estão na programação o lançamento da HQ “Impedimento” da roteirista Gabi Juns, o chorinho do quarteto Canto Pra Ceci e o cortejo dos Donos da Percussão, além das peças “Bodrags Futebol Bar” que mistura a cultura drag e o futebol, e “Ensaio para Dois Perdidos”, da Éssa Compania de Teatro, que traça paralelos entre futebol e as artes cênicas para abordar questões periféricas.
Entre uma apresentação e outra, a música ocupa o foyer do Estádio do Pacaembu com um DJ e área de convivência com jogos e venda de comidinhas de estádio.
O Festival Cultura Futebol Clube tem como base os projetos artísticos e culturais selecionados no edital Ocupa Pacaembu, lançado pelo museu no início do ano. Os trabalhos inscritos tinham o desafio de explorar o futebol como tema central nas áreas de literatura, teatro, música, performance ou que mesclassem diversas linguagens artísticas.
Confira a programação:
10h – Lançamento HQ “Impedimento” com a roteirista Gabi Junse e a editora Bebel Abreu + sessão de autógrafos"
Partindo da ficção especulativa como ferramenta crítica e política, a roteirista Gabi Juns e a editora Bebel Abreu discutem representações de gênero em futuros imaginados, tendo o futebol como ambiente na HQ “Impedimento”.
11h – Canto Pra Ceci apresenta: “A Ginga do Mané, choros que homenageiam o futebol"
Canto Pra Ceci é um quarteto de música instrumental e cantada formado no bairro paulistano da Santa Cecília, santa padroeira de musicistas e músicos. Com Luana Costa no cavaquinho e voz; Helena Rojo na percussão e voz; Wellington Silva no violão 7 cordas e voz; e Paulo Novais no bandolim, violão tenor e voz, o conjunto elabora arranjos de chorinhos, sambas e outros gêneros da música brasileira.
13h – Donos da Percussão | MÚSICA
Surgiu como uma iniciativa do Coletivo Arte com Samba e teve seu início em 2023, após ser selecionado no 6º Edital de Apoio à Música da Secretaria da Cultura da Cidade de São Paulo. O grupo vai apresentar a rica diversidade de ritmos e sons que os instrumentos de percussão podem produzir.
15h – Bodrags Futebol Bar | TEATRO
A peça celebra a diversidade unindo cultura drag e o esporte mais popular do Brasil em uma comédia sobre futebol e resistência. Com uma atmosfera que remete a um típico bar brasileiro, conectando os mundos do futebol e da boemia, o espetáculo aposta na rapsódia para brincar com a memória, propor um novo futuro e exaltar a cultura nacional com viés inclusivo.
16h30 – Ensaio para Dois Perdidos | TEATRO
Para a Éssa Compania de Teatro, o jogo cênico e o futebol praticado nas mais diversas quadras do Brasil têm muito em comum. Com essa premissa, nasceu o espetáculo “Ensaio para Dois Perdidos”, inspirado no clássico de Plínio Marcos, “Dois Perdidos numa Noite Suja” (1966). O grupo propõe um novo olhar sobre a cultura contemporânea das periferias e traça paralelos entre futebol e teatro para abordar a realidade de locais distantes dos centros urbanos.
DJ set durante todo o dia
Festival Cultura Futebol Clube
Data: 27 de setembro
Horário: 10 às 17h30
Local: área externa e auditório do Museu do Futebol
Grátis
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,67 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A Temporada 2025 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Mercado Livre, Arkema, Goodyear, Farmacêutica EMS e Itaú Unibanco; apoio da Adidas, Grupo Globo, Pinheiro Neto Advogados, Grupo Zanchetta e Sabesp; conta ainda com a Evonik Brasil como empresa parceira e dos parceiros de mídia Revista Piauí, Rádio Transamérica FM, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux.
