Gustavo Walisson valoriza boa fase do Botafogo e projeta oitavas do Paulista Sub-20

O Botafogo, de Ribeirão Preto, chega às oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20 em grande fase, embalado por uma sequência de sete jogos de invencibilidade, com seis vitórias e um empate. Nesse período, o time marcou 20 gols e sofreu apenas quatro, consolidando-se como uma das equipes mais regulares da competição.
Entre os destaques do elenco está o atacante Gustavo Walisson, que enalteceu o ótimo momento coletivo e sua boa fase individual pela equipe de Ribeirão Preto.
``Nosso time vem mostrando muita consistência, tanto no ataque quanto na defesa. Essa sequência invicta é resultado do trabalho de todo o grupo, da dedicação no dia a dia e da união que temos dentro de campo. Estou feliz por esse momento e poder contribuir com resultados positivos para a equipe´´.
Agora, o foco está totalmente voltado para o Red Bull Bragantino, adversário nas oitavas de final da competição. Os confrontos serão realizados nos dias 19 e 26 de setembro e o atacante projeta um duelo equilibrado, mas segue confiante no bom momento do clube.
Depois de eliminar o Novorizontino, campeão paulista de 2024, na segunda fase do Paulistão Sub-20, com duas vitórias, o Botafogo tem um desafio ainda mais difícil. O Red Bull Bragantino tem a segunda melhor campanha na competição, só atrás do Palmeiras. e é o atual vice-campeão brasileiro, perdendo a decisão, nos pênaltis, justamente para o Verdão.
``Sabemos da força do adversário, mas também confiamos muito naquilo que estamos construindo. Será um confronto difícil, mas o Botafogo está preparado. Nosso objetivo é seguir em frente na competição, e vamos dar o máximo para buscar a classificação´´.
