Empresa de Roque Júnior é escolhida para comandar a SAF do São Bento

Depois de negociar por longo tempo com uma empresa, que também era comandada pelo ex-jogador Zé Roberto, mas não chegar um acordo para fazer a SAF do São Bento, da cidade de Sorocaba, a diretoria voltou a estudar a possibilidade neste segundo semestre de 2025. E, de olho em uma situação financeira mais viável para a temporada de 2026, os dirigentes do popular Bentão estão muito próximos de fechar um acordo com outro grupo de empresários.
Nesta terça-feira (23/9), em comunicado oficial divulgado em suas redes sociais, a diretoria do São Bento, através do Conselho Deliberativo, informou que, conforme deliberado na semana passada, voltou a se reunir para dar continuidade ao processo de escolha da proposta vinculante referente à constituição da SAF.
Após análise, a proposta escolhida foi a apresentada pela empresa G,C F&MC, representada pelos senhores Cesar Grafietti, Rodolfo Kussarev Junior e José Vitor Roque Junior.
As negociações seguem em ritmo acelerado, em razão da proximidade do início dos preparativos para a próxima temporada do futebol paulista.
A linha do tempo prevista é a seguinte:
• Assinatura da proposta vinculante;
• Início do processo de Due Diligence entre as partes;
• Em caso de resultado positivo, convocação de assembleia geral dos sócios;
• Com a aprovação, autorização para a constituição da SAF.
